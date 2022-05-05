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Subaru BRZ / Toyota 86 獲得 IIHS TOP SAFETY PICK+ 頂級評價

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-05-05 13:25:40



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美國公路安全保險協會 IIHS 近期公布全新第 2 代 Toyota GR86 / Subaru BRZ 撞擊測試成績，這 2 款日系小跑車均獲得 2022 TOP SAFETY PICK+ 優異評價，意味著在車體剛性、頭燈照明以及駕駛輔助系統方面都有出色的表現。

根據 IIHS 指出，包含駕駛與副駕駛側的小偏位撞擊 (small overlap front)、正面撞擊 (moderate overlap front)、側面撞擊 (original side)、車頂強度 (roof strength) 等6 項測試中都要獲得 Good (良好) 成績，同時也必備前方預警輔助系統，亦在車對車、車對人的測試中要獲得 Advanced 或 Superior 評價，頭燈照明系統也需至少有 Good 或 Acceptable 的水準。

經過測試，Subaru BRZ 與 Toyota 86 在上述的 6 項測試當中均獲得 Good 的評價，頭燈經過 4 次的測試，近光燈至少有 5 lux 的照明距離，亦無造成眩光的現象，遠光燈對於前方直線距離能見度優異，不過左側能見度則較一般。兩款車的自排車型均配有 ADAS，對於車對車、車對人的測試當中都獲得 Good 評價。

Subaru BRZ 與 Toyota 86 已陸續在各個市場發表推出，而 Subaru BRZ 已於國內市場推出，提供自排與手排兩個車型等級，Toyota 86 則將在今年下半年登場。相信這次 IIHS 的安全評價，對於車商還有消費者，甚至是準車主都對於產品更具有信心度。

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