50歲婦人靠「無創海芙刀」保子宮　成功生子一圓媽媽夢

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收治病例的台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑指出，國際上將35歲生產婦女定義為「高齡產婦」，而部分國家更將45歲產婦定義為「超高齡產婦」，許多女性想生育卻因年齡較高、子宮環境不佳，被迫選擇放棄生育，有些嚴重個案甚至必須切除子宮，才能改善疾病造成的嚴重困擾。「過去傳統治療下，切除子宮的確是唯一選擇，不過這對期盼能成為母親的黃女士來說是一大難題。所幸經過無創海芙刀治療，消融多顆子宮肌瘤及子宮肌腺症，完整保留子宮，並輔以營養專家團隊諮詢建議，打造良好體質，終於讓她能一圓當媽媽的夢想。」
鄭丞傑指出，海芙刀 （HIFU）全名為 High Intensity Focused Ultrasound （高能聚焦超音波），相較於傳統手術及微創手術，海芙刀無創治療是透過超音波組織穿透性及聚焦性，瞄準腫瘤以高溫造成凝固性壞死，可以消融腫瘤組織，免全身麻醉、無傷口、無出血、無骨盆腔沾黏、無輻射線、恢復期短、保留子宮及功能、術後備孕期短、日後生產不需剖腹，是目前全球最新子宮肌瘤治療趨勢！
HIFU 手術分為「俯臥式海扶刀」與「仰臥式海芙刀」治療，使用「俯臥式海扶刀」，病人術前3天需要低渣飲食，並徹底清腸，術中需要趴在冷水中進行治療，而最新的「仰臥式海芙刀」，病人僅須空腹8小時，且仰躺著即可進行手術，對於長時間治療者而言更為舒適，如果工作忙碌，也可以當天早上入院，治療後當天下午出院， 對職業婦女以及家中有幼兒的婦女朋友特別方便。
鄭丞傑說，「免開刀無創海芙刀治療」有效率高達95%，可透過症狀緩解、影像學檢查判斷子宮肌瘤供血狀況、子宮肌瘤縮小的程度來評估效果，尤其在肌瘤部分，平均3個月體積約可縮小40%、半年約可縮小50%、一年體積約可縮小85%，對於飽受子宮肌瘤或子宮肌腺症的患者來說，「免開刀無創海芙刀治療」讓婦女朋友們不再擔心傳統手術治療帶來的風險和不便，更能保全子宮及生育功能。
不過如果高齡女性要備孕，除了子宮必須健康以外，更需要透過均衡營養及體態控制，才能提供母親與寶寶最佳的孕育環境。Cofit 營養師諮詢平台林暐淳執行長表示，這名個案黃女士參加8週飲食計畫，執行飲食控制與168減重法，雖本身有血糖偏高問題，透過每天線上回報飲食紀錄，讓營養師能更了解其飲食上需要改進之處，例如增強纖維補充、減少糖分攝取，有效控制胰島素，才能平衡雌激素，讓卵巢健康。經過持續不懈的調整與紀錄，讓病患的體重自然而然成功達標，打造健康體質及備孕好環境！
鄭丞傑強調，只要早預防、早發現、早治療，皆有助於改善身心靈健康，並可提升整體生活品質！超高齡懷孕並非不可能，想要懷孕但深受子宮肌瘤、子宮肌腺症狀困擾，甚至被建議摘除子宮的婦女朋友們，可以透過「免開刀無創海芙刀治療」，讓子宮相關病症獲得有效改善，並且保留子宮、保住生機，迅速恢復正常生活。