COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

50歲婦人靠「無創海芙刀」保子宮　成功生子一圓媽媽夢

▲今年50歲的黃女士（右2），過去深受子宮問題困擾，經過台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑，透過無創海芙刀手術治療，搭配健康飲食減重，終於成功懷孕生子。（圖／台北秀傳醫院提供）
▲今年50歲的黃女士（右2），過去深受子宮問題困擾，經過台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑，透過無創海芙刀手術治療，搭配健康飲食減重，終於成功懷孕生子。（圖／台北秀傳醫院提供）

記者張勵德/綜合報導

2022-05-05 13:25:022022-05-05 13:25:59

國人晚婚晚生的趨勢越來越明顯，根據統計，國內女性初婚年齡已突破30歲，加上生活壓力大、環境荷爾蒙等因素影響，罹患子宮肌瘤和子宮肌腺症的患者日益增加，也導致求子之路變得更加艱難。一名50歲黃女士，長年深受多發性子宮肌瘤與子宮肌腺症的困擾，最大顆的子宮肌瘤直徑達到5乘4公分，子宮肌腺症造成她的子宮肌肉層厚度是正常人的3倍，平常就有嚴重經痛、月經量大、難以懷孕的狀況，讓有生孩子夢想的她相當苦惱。後來到台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑醫師透過「無創海芙刀」最新治療法，成功解決黃女士子宮疾病，同時搭配該院減重醫師及營養師專業協助，成功減重20公斤，最後透過試管嬰兒治療，終於讓她以50歲的超高齡成功懷孕生下寶寶，能夠慶祝自己第一個母親節！

我是廣告 請繼續往下閱讀
黃女士表示，自己多年來長期處在身心極為不適的經痛狀況，只能靠吃止痛藥緩解，已經嚴重影響生活與工作，多年來更遍尋各大醫院求診，無奈子宮肌瘤及子宮肌腺症狀況嚴重，許多醫生都建議切除子宮一勞永逸，這讓抱有母親夢的她感到很灰心。

▲50歲病友黃女士現身說法，分享海芙刀治療後初為人母的喜悅。（圖／台北秀傳醫院提供）
▲50歲病友黃女士現身說法，分享海芙刀治療後初為人母的喜悅。（圖／台北秀傳醫院提供）
收治病例的台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑指出，國際上將35歲生產婦女定義為「高齡產婦」，而部分國家更將45歲產婦定義為「超高齡產婦」，許多女性想生育卻因年齡較高、子宮環境不佳，被迫選擇放棄生育，有些嚴重個案甚至必須切除子宮，才能改善疾病造成的嚴重困擾。「過去傳統治療下，切除子宮的確是唯一選擇，不過這對期盼能成為母親的黃女士來說是一大難題。所幸經過無創海芙刀治療，消融多顆子宮肌瘤及子宮肌腺症，完整保留子宮，並輔以營養專家團隊諮詢建議，打造良好體質，終於讓她能一圓當媽媽的夢想。」

鄭丞傑指出，海芙刀 （HIFU）全名為 High Intensity Focused Ultrasound （高能聚焦超音波），相較於傳統手術及微創手術，海芙刀無創治療是透過超音波組織穿透性及聚焦性，瞄準腫瘤以高溫造成凝固性壞死，可以消融腫瘤組織，免全身麻醉、無傷口、無出血、無骨盆腔沾黏、無輻射線、恢復期短、保留子宮及功能、術後備孕期短、日後生產不需剖腹，是目前全球最新子宮肌瘤治療趨勢！

HIFU 手術分為「俯臥式海扶刀」與「仰臥式海芙刀」治療，使用「俯臥式海扶刀」，病人術前3天需要低渣飲食，並徹底清腸，術中需要趴在冷水中進行治療，而最新的「仰臥式海芙刀」，病人僅須空腹8小時，且仰躺著即可進行手術，對於長時間治療者而言更為舒適，如果工作忙碌，也可以當天早上入院，治療後當天下午出院， 對職業婦女以及家中有幼兒的婦女朋友特別方便。

鄭丞傑說，「免開刀無創海芙刀治療」有效率高達95%，可透過症狀緩解、影像學檢查判斷子宮肌瘤供血狀況、子宮肌瘤縮小的程度來評估效果，尤其在肌瘤部分，平均3個月體積約可縮小40%、半年約可縮小50%、一年體積約可縮小85%，對於飽受子宮肌瘤或子宮肌腺症的患者來說，「免開刀無創海芙刀治療」讓婦女朋友們不再擔心傳統手術治療帶來的風險和不便，更能保全子宮及生育功能。

不過如果高齡女性要備孕，除了子宮必須健康以外，更需要透過均衡營養及體態控制，才能提供母親與寶寶最佳的孕育環境。Cofit 營養師諮詢平台林暐淳執行長表示，這名個案黃女士參加8週飲食計畫，執行飲食控制與168減重法，雖本身有血糖偏高問題，透過每天線上回報飲食紀錄，讓營養師能更了解其飲食上需要改進之處，例如增強纖維補充、減少糖分攝取，有效控制胰島素，才能平衡雌激素，讓卵巢健康。經過持續不懈的調整與紀錄，讓病患的體重自然而然成功達標，打造健康體質及備孕好環境！

鄭丞傑強調，只要早預防、早發現、早治療，皆有助於改善身心靈健康，並可提升整體生活品質！超高齡懷孕並非不可能，想要懷孕但深受子宮肌瘤、子宮肌腺症狀困擾，甚至被建議摘除子宮的婦女朋友們，可以透過「免開刀無創海芙刀治療」，讓子宮相關病症獲得有效改善，並且保留子宮、保住生機，迅速恢復正常生活。

▲台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑表示，只要早預防、早發現、早治療，皆有助於改善身心靈健康，並可提升整體生活品質！超高齡懷孕並非不可能。（圖／台北秀傳醫院提供）
▲台北秀傳醫院執行院長鄭丞傑表示，只要早預防、早發現、早治療，皆有助於改善身心靈健康，並可提升整體生活品質！超高齡懷孕並非不可能。（圖／台北秀傳醫院提供）

必勝客鹽酥雞比薩意外曝光　「炸OREO」餅皮全場牙起來

5組超弱密碼秒破解！台灣人也愛「這6字」　竟用350萬次

母親節外送平台「雲端超市」戰開打！省錢優惠碼快筆記

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀