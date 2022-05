▲ 台北保時捷中心獲台灣保時捷 2021 Dealer of the Year 首屆年度經銷商之殊榮

我是廣告 請繼續往下閱讀

該評鑑針對四大領域共八個項目,涵蓋軟硬體、產品與客戶回饋,對全台五家全功能保時捷中心進行評核,2021 年的評比結果於今年三月底正式出爐,台北保時捷中心由王照銓副總經理代表,於近日接受台灣保時捷通路發展處處長吳海峯(Ralph Uhlmann)與台灣保時捷顧客管理與發展經理連百年(Max Leibbrand)授證。





優異硬體搭配最專業團隊 台北保時捷奪得「Dealer of the Year年度經銷商」關鍵





評鑑的評核項目共有「Facility & Infrastructure 硬體設施」、「People & Processes 人員與服務」、「Products & Presentation 產品展現」與「Customer Feedback 顧客意見」等四大領域八個項目。





「Facility & Infrastructure 硬體設施」評核範圍包括整體環境與充電設施,評估經銷商提供給客戶的硬體環境是否符合每位來訪貴賓的需求,「People & Processes 人員與服務」從聘僱的 Porsche Pro and Host 的規模評估服務量能,加上秘密客到訪的體驗回饋,審查銷售與售後流程的服務品質。而因應線上銷售與數位化浪潮,「Products & Presentation 產品展現」就各經銷商在「Porsche Finder」平台的表現以及「My Porsche App」應用程式啟用率進行評比;由於試駕是每位潛在顧客決定購車的關鍵因素之一,為了確保顧客充分體驗保時捷車輛,試乘車的選配豐富度也納入該領域評比的項目。最後,「Customer Feedback 顧客意見」還納入了 Google 評論,以及顧客購車後的問卷回饋。台北保時捷中心在以上多項項目獲得第一,以最高總積分的優異成績奪下獲得台灣保時捷首屆「Dealer of the Year 年度經銷商」的殊榮,由此可見台北保時捷持續經營顧客體驗的用心已受到相當高的肯定。





台北保時捷中心王照銓副總經理表示:「台北保時捷付出極大的心力,持續投資硬體設施與訓練專業人才,加上全體團隊的努力不懈,才能夠獲得首屆「Dealer of the Year」年度經銷商的榮譽,除了感謝全體同仁的努力外,最要感謝的是所有客戶的肯定。但這只是一個起點,未來我們仍將持續精進,給予每一位消費者最優質的賞車、購車以及用車與服務全方位體驗。」





在2021年間,台北保時捷設立了最多目的地充電站與充電樁數量,提升保時捷電動車主使用便利性;以規模最大的 Porsche Pro 與 Porsche Host 團隊,熱情提供細緻的專業車輛介紹與教學,同時也聘請咖啡師及禮賓團隊,提供客人賓至如歸的貼心服務;針對產品方面,台北保時捷因應數位化潮流,在台灣保時捷所推出的線上尋車平台「Porsche Finder」上以吸睛的車輛照片,選配多樣 Exclusive 配備的車輛,吸引眾多消費者目光,並達成 My Porsche App 應用程式啟用率 100% 的成就,而在展間內的試乘車,也選用了多樣配備與 Exclusive 配備,不僅讓消費者在試駕時能體驗到保時捷的優異性能與豪華質感,更展現台北保時捷中心作為全台唯一 Porsche Exclusive Manufaktur Partner 保時捷個人化訂製配備合作夥伴的專業性。台北保時捷中心透過軟硬體整合,讓每位客人都有最好的體驗,深獲肯定。





座落於台北市內湖區石潭路的台北保時捷中心,於2020年全新開幕,是全台首座以「Destination Porsche」概念打造的保時捷中心。佔地超過 4,200 坪,台北保時捷中心除了是全台唯一 Porsche Exclusive Manufaktur 保時捷個人化訂製配備合作夥伴,在 2021 年更成為全台唯一獲得原廠認證的保時捷經典車合作夥伴(Porsche Classic Partner),提供保時捷車迷專業又全面的保養維修服務,持續體現完善周延的售後服務品質。除了內湖的全功能保時捷中心,台北保時捷中心同時也於台北市大安區精華地段設有全台首間保時捷展示中心──台北敦南保時捷展示中心,提供消費者便捷的銷售服務。