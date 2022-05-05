1:1 還原真車 樂高 Ferrari F40 美國加州展出中

我是廣告 請繼續往下閱讀
丹麥玩具品牌樂高 (LEGO) 近年重現多款重量級跑車，受到許多孩童及車迷歡迎。近期更於美國 LEGOLAND California 展出了一款全尺寸的樂高 Ferrari F40，其由官方團隊耗時 1,800 小時設計，製造時間超過 1,900 個小時，總計使用 358,000 片零件組成，以 1:1 逼真還原實體車原型，車長 4,300mm，寬度約 1,800mm，高 1,200mm，軸距 2,400mm，重量超過 1,361kg，已經相當接近實車數據，不論外觀或內裝都精細呈現 Ferrari F40 細節。
目前這輛樂高 Ferrari F40 模型，在 LEGOLAND California 進行展出，參觀者可近距離接觸，甚至還能進入到車輛內部乘坐。另外，在此展示區內，還設立了 LEGO 組裝與競速互動娛樂活動，也提供數位模擬賽道，參觀者以虛擬的方式將自己組裝好的樂高與其他車型進行比賽。
LEGO 與各車廠合作推出的樂高模型不勝枚舉，若是這部 1:1 的 F40 模型車目標太過遙遠，或許可以參考 LEGO 多年前的創意系列 (CREATOR)，也有可玩性相當不錯的產品。