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1:1 還原真車 樂高 Ferrari F40 美國加州展出中

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-05-05 16:25:40



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說起 Ferrari F40，是 Ferrari 發展歷史中極具傳奇色彩的車款之一，其名稱是 1987 年為了紀念品牌成立 40 週年而命名，也是 Enzo Ferrari 生前親自監造的最後一款車，總共生產 1,311 輛，至今仍是許多超跑收藏家的珍藏品之一。

丹麥玩具品牌樂高 (LEGO) 近年重現多款重量級跑車，受到許多孩童及車迷歡迎。近期更於美國 LEGOLAND California 展出了一款全尺寸的樂高 Ferrari F40，其由官方團隊耗時 1,800 小時設計，製造時間超過 1,900 個小時，總計使用 358,000 片零件組成，以 1:1 逼真還原實體車原型，車長 4,300mm，寬度約 1,800mm，高 1,200mm，軸距 2,400mm，重量超過 1,361kg，已經相當接近實車數據，不論外觀或內裝都精細呈現 Ferrari F40 細節。

目前這輛樂高 Ferrari F40 模型，在 LEGOLAND California 進行展出，參觀者可近距離接觸，甚至還能進入到車輛內部乘坐。另外，在此展示區內，還設立了 LEGO 組裝與競速互動娛樂活動，也提供數位模擬賽道，參觀者以虛擬的方式將自己組裝好的樂高與其他車型進行比賽。

LEGO 與各車廠合作推出的樂高模型不勝枚舉，若是這部 1:1 的 F40 模型車目標太過遙遠，或許可以參考 LEGO 多年前的創意系列 (CREATOR)，也有可玩性相當不錯的產品。

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