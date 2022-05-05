中年糖友腳腫險截肢　就醫驚見肝藏「肝膿瘍」

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臺北市立聯合醫院忠孝院區感染科主治醫師黃馨慧指出，肝膿瘍是發生在肝臟的感染症，會造成肝臟局部組織壞死，形成膿包。病人一開始症狀並不明顯，經過一段時間後身體會出現發炎反應，像是發燒寒顫、右上腹痛、倦怠等症狀。
肝膿瘍男性病患比較多一些，且好發50歲以上。黃馨慧補充，臺灣本土統計資料顯示，肝膿瘍死亡率約8.2%，跟早年死亡率高達5成相比，已大幅降低。
糖尿病為高危險因子 控制血糖降低風險
黃馨慧說，統計發現肝膿瘍的致病菌多為克雷伯氏菌（Klebsiella），同時病人也常常有糖尿病。目前肝膿瘍的治療主要是抗生素與膿瘍引流，療程長短與膿瘍的大小、數量以及治療反應等有關；多數病人透過抗生素和引流這兩種方式，即可達到治療效果，只有極少數病人需要動手術。
但糖尿病是肝膿瘍的危險因子，因此糖尿病人務必妥善控制血糖，減少感染的風險。
嚴重恐致命 注意症狀、積極就醫
肝膿瘍最致命的情況，是細菌跑到血液中，造成菌血症，嚴重甚至導致敗血性休克。黃馨慧強調，若是雷伯氏菌，還有可能隨血液跑到眼睛造成眼內炎、跑到骨頭造成骨髓炎、跑到肌肉變成肌肉膿瘍等等，務必當心留意相關症狀，並且積極就醫治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53615
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