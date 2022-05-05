COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

配額僅 30 部　Maserati Levante GT Eracle Edition 到港準備交車

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-05-05 17:25:40

Maserati 總代理台灣蒙地拿於今日 5/5 宣布 Levante GT Eracle Edition 正式到港準備交車，其配備具 48V 輕油電技術的 2.0 升渦輪增壓引擎，以及標配 ADAS 與 21 吋輪圈，建議售價為新台幣 458 萬元起，僅限量 30 台販售。

我是廣告 請繼續往下閱讀
繼上回推出強調運動氛圍的 Levante GT Sport 車型後，此次推出的 Eracle Edition 車型取名靈感來自宙斯之子，半人半神的英雄海格力斯。因此外觀上於左右側散熱鰭孔利用藍色點綴，最特別的地方就是換上了類三叉戟的黑色 21 吋 Eracle 輪圈，採用層次交疊式設計，搭配鑽石切割表面以及雙色烤漆。煞車升級至頂規的 380mm 加大打空通風碟盤與 Brembo 六活塞紅色剎車卡鉗，讓制動力與視覺均滿點。

內裝方面，Levante GT Eracle Edition 將以往選配項目均列為標準配備清單內，包含舒適型經典皮革全真皮座椅附前座 12 向電動調整，四區恆溫空調系統及 Maserati 獨家音響系統，以及無線 Apple CarPlay 跟 Android Auto 智能多媒體連接。ADAS 先進駕駛輔助系統，則有 ACC (Adaptive Cruise Control) 主動式定速巡航、FCW (Forward Collision Warning Plus) 進階緊急煞車輔助系統、ABSA (Active Blind Spot Assist) 主動式盲點偵測輔助系統以及 LKA (Lane Keeping Assist) 主動式車道維持輔助系統，而 360 度環景系統在此版本上也列為了標配。

動力表現上，國內引進的 Levante GT 車型一律採用 2.0L eBooster 渦輪增壓 4 缸引擎搭配 48V 輕油電系統，擁有 330hp / 450Nm 動力輸出。底盤部分，前後軸標配有主動式 6 段氣壓懸吊，可配合駕駛模式不同調整避震阻尼軟硬，最多有 8.5 公分的底盤高度調整。同時整合 Q4 主動式扭力控制四輪傳動系統與後軸機械式差速器，大幅提升車輛過彎時的循跡性及激烈操駕時的穩定性。

Levante GT Eracle Edition 在今年 1 月公布建議售價後，如今到港終於可以讓經歷 4 個月等待的車主準備交車，而 Eracle Edition 較一般 GT 車型有著更豐富的配備，同時受益於 2.0L 排氣量所帶來的優勢，在保有大馬力的前提下，則擁有更好的燃油效率及稅率級距，可說是目前滿足多項豪華需求的超值選擇。

1:1 還原真車 樂高 Ferrari F40 美國加州展出中

台北保時捷中心獲台灣保時捷 2021 Dealer of the Year 首屆年度經銷商之殊榮

廣汽本田 ZR-V 致在

我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

你贊成阿妹在台北小巨蛋飆唱《三天三夜》嗎？

贊成
不贊成
44.94%55.06%
2022-04-21-2022-04-28
哪對星球CP是你心中的最佳組合？

哪對星球CP是你心中的最佳組合？

繼續作答
即時
推薦閱讀