配額僅 30 部　Maserati Levante GT Eracle Edition 到港準備交車

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繼上回推出強調運動氛圍的 Levante GT Sport 車型後，此次推出的 Eracle Edition 車型取名靈感來自宙斯之子，半人半神的英雄海格力斯。因此外觀上於左右側散熱鰭孔利用藍色點綴，最特別的地方就是換上了類三叉戟的黑色 21 吋 Eracle 輪圈，採用層次交疊式設計，搭配鑽石切割表面以及雙色烤漆。煞車升級至頂規的 380mm 加大打空通風碟盤與 Brembo 六活塞紅色剎車卡鉗，讓制動力與視覺均滿點。
內裝方面，Levante GT Eracle Edition 將以往選配項目均列為標準配備清單內，包含舒適型經典皮革全真皮座椅附前座 12 向電動調整，四區恆溫空調系統及 Maserati 獨家音響系統，以及無線 Apple CarPlay 跟 Android Auto 智能多媒體連接。ADAS 先進駕駛輔助系統，則有 ACC (Adaptive Cruise Control) 主動式定速巡航、FCW (Forward Collision Warning Plus) 進階緊急煞車輔助系統、ABSA (Active Blind Spot Assist) 主動式盲點偵測輔助系統以及 LKA (Lane Keeping Assist) 主動式車道維持輔助系統，而 360 度環景系統在此版本上也列為了標配。
動力表現上，國內引進的 Levante GT 車型一律採用 2.0L eBooster 渦輪增壓 4 缸引擎搭配 48V 輕油電系統，擁有 330hp / 450Nm 動力輸出。底盤部分，前後軸標配有主動式 6 段氣壓懸吊，可配合駕駛模式不同調整避震阻尼軟硬，最多有 8.5 公分的底盤高度調整。同時整合 Q4 主動式扭力控制四輪傳動系統與後軸機械式差速器，大幅提升車輛過彎時的循跡性及激烈操駕時的穩定性。
Levante GT Eracle Edition 在今年 1 月公布建議售價後，如今到港終於可以讓經歷 4 個月等待的車主準備交車，而 Eracle Edition 較一般 GT 車型有著更豐富的配備，同時受益於 2.0L 排氣量所帶來的優勢，在保有大馬力的前提下，則擁有更好的燃油效率及稅率級距，可說是目前滿足多項豪華需求的超值選擇。