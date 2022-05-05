隔離天數霧煞煞？帶你一次釐清７＋７、１０＋７、３＋４防疫措施！

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入境居家檢疫「７＋７」
中央流行疫情指揮中心５月３日宣布，自５月９日零時起（航班表定抵臺時間）入境居家檢疫天數縮短為７天。
一、檢疫天數及場所：
（一） 居家檢疫天數為７天，入境日為第０天，並自第８天起接續自主健康管理７天。
（二） 以自宅或親友住所１人１戶為原則。如家戶無法符合１人１戶檢疫條件，須入住防疫旅宿完成７天檢疫。
（三） 同日入境之家屬／同住者檢疫期間可於自宅或親友住所同住，或於防疫旅宿依民眾意願並配合房型同住１室，但單人房型小，建議以不超過２人同住為原則。
二、檢測措施：
（一） ＰＣＲ檢測：於入境時（第０天）依現行措施進行ＰＣＲ檢測。
（二） 家用快篩試劑檢測：
１． 檢疫期滿當日（第７天）執行１次快篩，另提供１支備用快篩試劑，於檢疫期間出現症狀時使用。
２． 考量家用快篩試劑之適用對象年齡限制，未滿２歲之居家檢疫者，其檢疫期滿當日採檢措施以ＰＣＲ檢測；另如有無法自行操作快篩之民眾，將由地方政府安排人員協助進行快篩檢測。
３． 家用快篩試劑由各國際港埠人員於入境時發放。
確診者居家隔離「１０＋７」１０天居家隔離後＋７天自主健康管理 一、適用對象：
（一）確診者年齡為１－６４歲：無症狀或輕症，且無懷孕或血液透析。
（二）確診者年齡為６５－６９歲：無症狀或輕症，非獨居，且無懷孕或血液透析。
（三）確診者年齡為３至１２個月：無症狀或輕症，且無高燒＞３９度。
（四）確診者年齡為＜３個月：無症狀或輕症，且無發燒。
（五）不符上述條件之無症狀或輕症確診者，如本人或其法定代理人要求希望採居家照護，經醫療人員評估後，得採取居家照護。
（六）收治於醫院或加強版集中檢疫所／防疫旅館已達３至５天，經醫療人員評估除隔離外無繼續照護需求，且能符合居家環境條件者，得返家採取居家照護，並由醫院或加強版集中檢疫所／防疫旅館通知衛生局納入居家照護管理。
二、居家環境條件：
（一）境外移入個案：
符合１人１戶條件在宅檢疫期間或期滿前確診者，繼續在宅隔離（同住有多名確診者或有必要之照護或被照護需求時，得多人１戶，餘同戶內不得有未確診者）完成居家檢疫返家後確診者，得適用本土個案之居家環境條件。
（二）本土個案：
符合１人１室（單獨房間含衛浴）為原則，同為確診者得多人１室。每次浴廁使用後均適當清消，可於無獨立衛浴房間隔離。解隔後進行７天自主健康管理。
同住之未確診者，於同戶其他房間居家隔離，同戶隔離之未確診者原則不超過４人。隔離至同戶最後確診個案之確診日後１０天。
三、解隔條件：
確診者需同時符合下列二項條件，得解除隔離並進行７天自主健康管理：
（一）有症狀者，退燒至少１天，且症狀緩解。
（二）距發病日或採檢日達１０天。
自主健康管理期間，如果沒有出現任何症狀，可正常生活，必須外出時，請一定嚴格遵守全程正確佩戴醫用口罩，並避免出入無法保持社交距離（室內１．５公尺，室外１公尺），或容易近距離接觸不特定人之場所。此外，也禁止與他人從事近距離或群聚型之活動，如聚餐、聚會、公眾集會或其他相類似的活動。
密切接觸者隔離「３＋４」３天居家隔離＋４天自主健康管理 一、適用對象：
確診者發病日、採檢陽性日往前推２天，曾經有接觸過超過１５分鐘以上，且沒有戴口罩下面對面接觸或提供照護、相處、接觸病患呼吸道分泌物就會定為密切接觸者，包含是同住親友、同班同學、同辦公室同事，就會被匡列「居家隔離」的對象。
二、隔離天數：
（一）前３天：採取居家隔離（１人１室為原則）。
（二）後４天：彈性自主防疫，若有外出的需求經過「快篩陰性」可上班、出門。
後面４天自主防疫期間可以外出、上班，但禁止到餐廳內用、聚餐、聚會、到人潮擁擠的地方，外出全程佩戴口罩，禁止餐廳內用，學生以不到學校上課為原則。
三、快篩次數：
居家隔離第一天採檢一次，後面四天自主防疫若要出門，得在出門前快篩，若無需出門則不必快篩，民眾採檢後若出現快篩陽性再通報衛生單位，陰性則不用回傳證明。
四、３＋４ 公費快篩：
政府將提供３＋４居家隔離成人與大學以上學生３劑公費快篩試劑；國小至高中學生則提供２劑。
以上隔離規定，指揮中心視疫情與醫療量能調整，若民眾於隔離期間身體不適，可利用益友ＡＰＰ線上看診，或撥打地區衛生中心、縣市衛生局或１９２２諮詢，若有急重症情況，可撥打１１９請救護人員支援送醫。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53640
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