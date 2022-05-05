異膚女遭關廁所淋水霸凌、產後6年住院逾35次

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今年40歲的林小姐，2歲時即確診中重度異位性皮膚炎，從小臉部和四肢容易發作，有時候身體也會看到皮膚發炎泛紅和層層皮屑，四處尋醫與嘗試中草藥，皆無法獲得有效改善，導致求學時期飽受不公平對待。
林小姐小學時病況明顯，同學誤以為是傳染之症，不敢與她玩。國中的病況相對穩定，偶爾發作卻遭受同班女同學霸凌，林小姐被關在廁所中，再用一桶冷水從頭澆下，弄得林小姐全身濕透、無法上課，由老師直接送回家休息。
憤怒又不敢表現出生氣情緒的林小姐，無奈地說「我如果生氣，搞不好他們會對我怎麼樣，我自己也不知道。」從此，書包中永遠多準備一套衣服備用，且行為舉動也開始出現拔頭髮、咬指甲等症狀，甚至有輕生念頭，就醫確診為憂鬱症，幸好後來經過心理治療，憂鬱情緒獲得改善。
生完小孩異位性皮膚炎大爆發 母攜子住院，平均2個月1次
隨後因環境轉變，林小姐的異位性皮膚炎症狀在高中與大學時期變得穩定，直到24歲生完小孩一、兩年才又發生劇烈變化。全職家管的林小姐表示，由於全天24小時獨自照顧的關係，作息不規律且壓力大，造成異位性皮膚炎大爆發，全身包括手腳、臉、耳朵和身體，幾乎無一完膚，經常癢到搔抓破皮導致感染，6、7年間平均每兩個月住院一次，每次住院1週至10幾天不等。住院期間，先生因工作輪班的關係無法支援，孩子只能跟著媽媽同住病房。
特別的是，即使病況嚴重，林小姐在醫師建議下，積極配合進行照光治療，但申請健保生物製劑仍被駁回，只能繼續聽天由命，一邊擔心異位性皮膚炎的不定時發作，一邊擔心長期使用類固醇等口服藥物可能帶來的副作用。
異位性皮膚炎最辛苦的是？皮膚又癢又熱，只能坐著睡覺！
異位性皮膚炎發作，最辛苦的是什麼？林小姐表示：「最主要是睡眠！」發作時，會感覺身體微熱，躺久更熱，經常睡1個小時就熱醒，反反覆覆之下，最後不得不坐著睡覺。而睡眠不足與身體不適情況也影響到情緒，雖然與外人聚會時，會硬著頭皮、忍耐情緒到聚會結束；但一回到家中，家人往往成為倒楣的出氣桶。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53609
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