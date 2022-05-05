幫小孩快篩時，家長可以怎麼做？醫師分享「4個小撇步」教你正確使用快篩

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陳木榮臉書專粉「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」發文表示，在家進行快篩時，最好先準備一面鏡子，並放在面前，接著頭稍微往後仰，再把棉支放進鼻孔，注意要呈現與口腔頂部「平行」、向內緩緩前進，或是「微斜下」往耳朵方向前進到約2公分的深度。陳木榮強調，千萬不要沿著鼻骨向斜上方捅，也不要往眉心或眼睛方向前進，因為這樣一來會引起不適和疼痛。
另外，陳木榮也溫馨提醒，幫年幼孩童快篩時，記得動作要輕柔，角度也要拿捏正確，而且力道一定要掌握好，絕對不要大力硬戳。
4招教你正確使用快篩
至於有網友抱怨，檢測液滴入樣本孔後，遲遲沒被吸收，快篩試劑也完全沒有任何反應，陳木榮則分享4個小撇步，以避免類似狀況發生。
首先，快篩前「請先把鼻涕擤乾淨」，因為鼻涕會使檢測液太濃稠，造成檢測時毛細現象難以出現。第二，「棉枝攪拌檢測液的動作不要太大」，否則會產生氣泡，影響毛細現象發生。第三個要注意的是，將液體滴進樣本孔時，先滴一滴，看到吸收液體下降之後，再滴第二滴，依序慢慢滴，可以避免產生氣泡，提升吸收效果。最後，必須「在說明書規定的時間內判讀」，一般大約15分鐘，因為太早或太晚，都可能影響判讀結果。
本文經陳木榮醫師臉書專粉「柚子醫師的育兒診療室 - Dr.陳木榮醫師」授權報導
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