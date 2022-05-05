小孩確診怎麼辦？兒科醫師列「孩童照護4守則」　一次看懂送醫徵兆

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歐淑娟表示，未滿1歲的嬰兒、32週以前出生的早產兒童，比較容易患上呼吸道傳染病，都是新冠肺炎的重症高風險群。此外，患有潛在疾病的青少年，包括肥胖、神經系統疾病、先天性心臟病、糖尿病、代謝性疾病、氣喘、鐮狀細胞並、慢性肺病、免疫功能低下、特殊遺傳疾病等，建議盡早接種至少2劑疫苗，以降低重症風險。
二、新冠病童居家照護原則
歐淑娟建議，每4小時定時給小孩量體溫，同時注意他們的心跳、呼吸速度。在無發燒時，也要確保和足夠的水，保持營養均衡、按時服藥，幫助病況好轉。當小孩發燒時，則是要給小孩適時適量服用退燒藥，並且少量多次補充水份。一旦出現預期外的症狀，就需要立刻就醫。歐淑娟表示，6歲以下的幼兒一定要把常規疫苗打好打滿，同住的家人和照顧者，也應該盡快完成疫苗接種，以及勤洗手、戴口罩。
三、注意12個危險徵兆
如果家中小孩不幸染疫，照護者需要特別注意小孩無發燒的狀態下，是否有出現呼吸喘、心跳快、精神差，以及抽搐動作、意識混亂、無法說話、持續嘔吐等症狀。若小孩持續高燒超過48小時，卻在過去12小時不吃、寡尿，如尿尿次數少於2次、尿量少，都應該加以警惕。除此之外，也要留意小孩的膚色或唇色是否呈現蒼白、發紫或灰白狀態，以及小孩是否有胸痛、胸部壓痛，或是呼吸費力、有雜音的情況。
四、把握送醫的黃金時機
歐淑娟提醒，當小孩出現任何一種危險徵兆，或是在聽取專業醫事人員的建議之後，都應該盡快將孩子送醫治療。
本文經日康診所兒科醫師歐淑娟臉書專粉「兒科女醫艾蜜莉-歐淑娟醫師」授權報導
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