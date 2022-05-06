乾癬性關節炎　先顧皮膚還是關節？醫：兩者可兼顧

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乾癬（又稱牛皮癬），不是一般的皮膚病，是一種「全身性發炎疾病」，除了皮膚細胞增生過快，形成厚厚的銀色白屑之外，也可能發展出「乾癬性關節炎」。陳明翰醫師指出，「並不是所有乾癬患者，都會發生乾癬性關節炎。」在美國，每一萬人中約有6-25個人患有乾癬性關節炎，其中罹患乾癬的人，終其一生有30％的機率會產生關節炎，且每年約2-3％的乾癬患者新發出乾癬性關節炎。
一般而言，都是先出現乾癬病灶之後，才會引發乾癬性關節炎；不過也有些患者是先出現關節炎的症狀，過程中懷疑是僵直性脊椎炎、類風濕性關節炎等，到最後才發現是乾癬造成的。陳明翰醫師說明，乾癬性關節炎變化多端，可以是寡關節型，就是影響4個以內的關節。也可以是多關節型，就是影響到5個以上的關節。另一型是遠端型，即最遠端的指頭關節產生腫脹、疼痛，這種分型如沒有明顯的皮膚乾癬症狀，疾病初期很容易被誤判為退化性關節炎。另一種常見的表現是「香腸指」，整個手指腫起來，像打籃球吃到蘿蔔乾。當疾病沒有得到良好的控制，關節也可能會有類似「類風濕性關節炎」的嚴重變形，導致生活無法自理。
除了周邊關節的腫脹，乾癬性關節炎也會引發「中軸性關節炎」，陳明翰醫師表示，這類患者手部沒有異狀，但是會出現難耐的「下背痛」。另外，後腳跟的肌腱附著點也容易發炎，引發腫痛，看起來很像運動傷害，實則不然，通常是突然腫起來，並且反覆發作難以痊癒。
一旦關節受到破壞是不可逆的，陳明翰醫師強調，乾癬患者務必要有警覺性，有關節的不舒服一定要和自己的醫師反應。另一是肥胖者更容易發炎，也容易使下半身的關節磨損，因此要積極減重；若乾癬長在頭皮、指甲出現變異、乾癬病灶面積較大者，也是容易發展出關節炎的族群。
陳明翰醫師也說，因為乾癬或乾癬性關節炎本質是一種慢性發炎，所以會衍生出許多共病，如葡萄膜炎、肥胖、第二型糖尿病、高血壓、代謝綜合徵、脂肪肝和心血管疾病。患者應該積極改變不良的生活型態。
先治療皮膚還是關節？使用生物製劑可同時兼顧
若得到乾癬性關節炎，應先治療皮膚病灶？還是關節？陳明翰醫師解釋，「兩者可以兼顧治療。」乾癬患者可透過照光、外用藥膏、服用免疫調節劑進行治療；若引發乾癬性關節炎，通常會使用消炎止痛藥及免疫調節劑治療。不過，近20年來研發的「生物製劑」，則能達到乾癬及關節炎一起治療的效果。
目前生物製劑在治療乾癬性關節炎已有健保給付，也是目前治療的主流，陳明翰醫師說明，生物製劑包含腫瘤壞死因子（TNF-α）阻斷劑、介白素-12/23阻斷劑、以及最新的介白素-17及介白素-17受體阻斷劑等，不管對皮膚或關節都有良好的效果。
乾癬性關節炎患者常因外觀問題導致社交功能障礙，另外，根據研究報告，關節若持續發炎，2年內有47%的機率會發現關節腐蝕，嚴重將導致失能、無法工作，成為家庭或社會的經濟負擔，並且這是一種全身性的發炎疾病，因此也提高罹患心血管疾病的風險。陳明翰醫師表示，一定要改善生活型態改善，體重維持適中，也不要亂吃補藥，或太過刺激性的食物，並且好好配合醫師評估、討論，選擇最適合的藥物，就可大幅改善症狀，同時也能降低併發症發生的機率。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53591
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