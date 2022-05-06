疫情下骨折致死率翻倍成長　醫籲：勿中斷治療讓骨鬆警戒「升級」

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疫情時代少動、中斷治療 骨質疏鬆症恐因新冠肺炎提升風險警戒
新冠疫情為全球帶來劇烈影響，骨鬆的治療也面臨前所未有的嚴峻挑戰，根據國際骨質疏鬆基金會(IOF)的調查研究指出，疫情降低了民眾回診的意願，間接影響到骨鬆的診斷與治療，骨鬆患者將有更高的機會暴露於骨折風險中。關鍵在於民眾因為減少戶外活動與運動機會，造成骨質密度和肌肉量下降。根據美國國家衛生院（National Institutes of Health，縮寫為NIH）的研究顯示，疫情期間人們因彎腰、坐下等日常活動而跌倒受傷的機率為疫情前的2倍，其中因骨折於30日內死亡的人數比例竟也翻倍成長，由4%上升至9%。
中華民國骨質疏鬆症學會黃兆山理事長強調：「骨鬆本身不會增加 COVID-19 感染或併發症的風險，醫院相關防疫規範非常嚴謹，千萬不要因為疫情而自行停藥或中斷回診 。」
中斷骨鬆治療 骨密度將逐漸回到未治療時期
骨鬆患者相較於一般民眾更易發生骨折，像是上述張阿嬤的狀況，因中斷治療後骨質密度流失，曾骨折的部位又再次骨折，差點面臨嚴重失能風險，其實並非少數個案。疫情受限下，患者也可與醫師商討回診時間，或透過視訊門診方式持續治療，若因疫情中斷治療，將會導致嚴重後果。骨鬆患者建議需持續接受藥物治療，維持骨密度不骨折更是重要。部分治療藥物如中斷或延遲，將會造成骨質流失、增加骨折風險，若使用適當的骨鬆藥物治療，死亡風險可大幅下降3成，有規律使用的患者甚至可以下降7成以上。
黃兆山理事長說明：「骨鬆藥物需使用一年以上才可見到降低骨折的效果；若中斷治療超過6個月，骨密度會逐漸恢復到未治療時期，骨鬆導致骨折的機率與未用藥的患者無差別。
獻上最安心健康的禮物 為媽媽預約”DXA骨密度檢測”
骨鬆是常見卻鮮少人注意的隱形殺手，多無明顯症狀。除了留意自身是否有駝背、變矮或下背疼痛等症狀外，最好的方式就是定期至醫院進行骨密度檢查。目前最精密的骨質密度檢測儀器是雙能量X光吸光式測定儀(DXA)，普遍性高，在各大醫療院所都有固定式的DXA檢測，另外也有移動式的DXA檢測專車深入鄉里，為民眾提升醫療可近性；檢測完成後醫師會依據代表骨密度的T值給予治療或是飲食生活建議，T值若在－1與－2.5之間，表示骨質正在逐漸流失、骨密度已變低，若T值低於－2.5就可確診為骨質疏鬆症。建議50歲以上的民眾每年都需進行檢測，評估骨質狀況與未來10年骨鬆性骨折的風險。
中華民國骨質疏鬆症學會與台灣安進長期關注台灣民眾的骨骼健康，期望藉由母親節提醒民眾要關心身邊長輩的健康狀況，防疫期間更是要維持好身體健康，為媽媽獻上最安心健康的禮物-DXA骨密度檢測，不讓骨鬆有機可乘。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53660
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