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疫情下骨折致死率翻倍成長　醫籲：勿中斷治療讓骨鬆警戒「升級」

疫情下骨折致死率翻倍成長　醫籲：勿中斷治療讓骨鬆警戒「升級」
疫情下骨折致死率翻倍成長　醫籲：勿中斷治療讓骨鬆警戒「升級」

健康醫療網

2022-05-06 10:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】一年一度的母親節即將來臨，中華民國骨質疏鬆症學會呼籲疫情高峰期間送給媽媽最安心健康的母親節禮物就是「骨密度檢測」，若已出現「駝矮痛」症狀，更要及早進行骨密度檢測，掌握骨鬆治療先機，降低骨折風險。根據國健署調查顯示，骨質疏鬆症為65歲以上老人常見慢性病的第四名，髖部骨折發生率是亞洲區第一名。然而，國人卻往往忽略它所帶來的風險及危害。疫情嚴峻，民眾待在家中的時間增加，《自然評論 – 內分泌學》期刊指出，缺乏活動量，可能中斷骨鬆治療，導致骨折機率增加，其中髖部骨折對患者，尤其老年人的影響最大。 

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中華民國骨質疏鬆症學會黃兆山理事長分享，曾收治一位確診骨鬆的70歲張阿嬤，因腰椎骨折就醫而確診，經穩定藥物治療後，骨密度有顯著的增強；然而，由於疫情關係，去年開始中斷治療長達8-9個月，沒想到回診時，竟是腰椎再度骨折，險面臨嚴重失能風險。提醒民眾，需時時留意長輩骨鬆症狀，切勿中斷治療讓骨鬆性骨折警戒隨疫情「升級」！

疫情時代少動、中斷治療　骨質疏鬆症恐因新冠肺炎提升風險警戒

新冠疫情為全球帶來劇烈影響，骨鬆的治療也面臨前所未有的嚴峻挑戰，根據國際骨質疏鬆基金會(IOF)的調查研究指出，疫情降低了民眾回診的意願，間接影響到骨鬆的診斷與治療，骨鬆患者將有更高的機會暴露於骨折風險中。關鍵在於民眾因為減少戶外活動與運動機會，造成骨質密度和肌肉量下降。根據美國國家衛生院（National Institutes of Health，縮寫為NIH）的研究顯示，疫情期間人們因彎腰、坐下等日常活動而跌倒受傷的機率為疫情前的2倍，其中因骨折於30日內死亡的人數比例竟也翻倍成長，由4%上升至9%。

中華民國骨質疏鬆症學會黃兆山理事長強調：「骨鬆本身不會增加 COVID-19 感染或併發症的風險，醫院相關防疫規範非常嚴謹，千萬不要因為疫情而自行停藥或中斷回診 。」

中斷骨鬆治療　骨密度將逐漸回到未治療時期

骨鬆患者相較於一般民眾更易發生骨折，像是上述張阿嬤的狀況，因中斷治療後骨質密度流失，曾骨折的部位又再次骨折，差點面臨嚴重失能風險，其實並非少數個案。疫情受限下，患者也可與醫師商討回診時間，或透過視訊門診方式持續治療，若因疫情中斷治療，將會導致嚴重後果。骨鬆患者建議需持續接受藥物治療，維持骨密度不骨折更是重要。部分治療藥物如中斷或延遲，將會造成骨質流失、增加骨折風險，若使用適當的骨鬆藥物治療，死亡風險可大幅下降3成，有規律使用的患者甚至可以下降7成以上。

黃兆山理事長說明：「骨鬆藥物需使用一年以上才可見到降低骨折的效果；若中斷治療超過6個月，骨密度會逐漸恢復到未治療時期，骨鬆導致骨折的機率與未用藥的患者無差別。

獻上最安心健康的禮物　為媽媽預約”DXA骨密度檢測”

骨鬆是常見卻鮮少人注意的隱形殺手，多無明顯症狀。除了留意自身是否有駝背、變矮或下背疼痛等症狀外，最好的方式就是定期至醫院進行骨密度檢查。目前最精密的骨質密度檢測儀器是雙能量X光吸光式測定儀(DXA)，普遍性高，在各大醫療院所都有固定式的DXA檢測，另外也有移動式的DXA檢測專車深入鄉里，為民眾提升醫療可近性；檢測完成後醫師會依據代表骨密度的T值給予治療或是飲食生活建議，T值若在－1與－2.5之間，表示骨質正在逐漸流失、骨密度已變低，若T值低於－2.5就可確診為骨質疏鬆症。建議50歲以上的民眾每年都需進行檢測，評估骨質狀況與未來10年骨鬆性骨折的風險。

中華民國骨質疏鬆症學會與台灣安進長期關注台灣民眾的骨骼健康，期望藉由母親節提醒民眾要關心身邊長輩的健康狀況，防疫期間更是要維持好身體健康，為媽媽獻上最安心健康的禮物-DXA骨密度檢測，不讓骨鬆有機可乘。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53660

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