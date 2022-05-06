特企／千禧之愛健康基金會攜手農糧署　喚起均衡飲食意識

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長年倡導代謝症候群防治的千禧之愛健康基金會希望幫助民眾遠離三高慢性病，以降低心血管疾病、慢性病等長期耗費鉅額之醫療負擔成本，今年攜手國民健康署、農糧署舉辦「食物明星賽」網路票選活動，透過民眾在選擇最愛吃與最少吃(挑食)的食物同時，也能強化認識六大類食物，進而檢視自身飲食習慣與營養攝取狀況。千禧之愛健康基金會董事長，同時也是台灣糖尿病專家許惠恒教授表示，此次活動設計除了趣味性也隱藏很多營養教育，藥食同源，若民眾能將缺乏的食物種類及營養素吃足，對維持健康、預防代謝症候群與慢性病都將有很大的幫助，尤其是疫情升溫的此時更需要充足的營養與體力來因應。
國健署吳昭軍署長也說明「我的餐盤」是將食物類別圖像化，再輔以份量概念，幫助民眾更容易做到飲食均衡。此次食物明星賽投票結果中，鮮乳奪下六館中票數最高的人氣榜首，顯示民眾對於乳品類攝取的意識高，然而依據國健署2013- 2016國民營養健康狀況變遷調查 ，99%民眾乳品類攝取量卻不足。對此，吳署長再次提醒民眾除了早上一杯奶，養成習慣於下午或晚上再補足第二杯奶更重要，或可將牛奶入菜增加攝取量，才有助於骨骼保養。若有乳糖不耐症，優酪乳或優格都是很好的替代品，再輔以傳統豆腐、豆干即可補足所需鈣質。
此外，國民營養調查也顯示國人蔬果攝取不足，使得身體所需膳食纖維、維生素也不足，不利於消化道、血脂、血糖相關疾病防治，因此國健署吳署長、農糧署蘇茂祥副署長皆鼓勵民眾不挑食，不但蔬果要吃足，也要多攝取全榖及未精製雜糧，除非有高血糖問題之民眾才須注意水果攝取。蘇副署長表示台灣農產與蔬果豐富，一定能符合民眾營養所需，也同時再次宣導盡量購買當季、在地的農產品，才能確保新鮮好吃又減碳愛地球。
台灣三高慢性病、代謝症候群、慢性腎臟病等慢性疾病盛行率高，依據上述國民營養健康狀況變遷調查結果顯示，十九歲以上成人代謝症候群盛行率為 30%，且隨年齡上升逐漸增加。千禧之愛健康基金會常務董事，同時也是國內公衛營養專家，中研院特聘研究員潘文涵教授進一步說明，此次投票結果大致符合食品營養專家與兩署宣導，對於最少吃(挑食)的食物，建議民眾找到更合適的烹調方式，如特殊氣味的大蒜含可抗氧化的硫化物大蒜素，是調味好幫手；含有花青素的紅鳳菜則可搭配薑絲與麻油炒軟，風味更好也就願意多吃。另，潘文涵教授也表示均衡六大類後再加重特定種類份量的特定飲食法，其實可預防疾病。國際上有名的得舒飲食(DASH Diet) ，便是於均衡六大類外再加重乳品與蔬果的攝取，因蛋白質中的胺基酸有助於降血壓，加上高膳食纖維、鈣、鉀、鎂等同於降血壓藥物效果。地中海飲食則是加重全榖雜糧類、以白肉取代紅肉、多魚、多蔬果再加上橄欖油與堅果種子攝取，搭配紅酒，以高植物多酚及植化素，搭配不飽和脂肪酸帶來的抗發炎效果，可維持心血管健康。但前述二者飲食法的前提都是要吃足建議份量才能產生疾病防治效果。至於面對國內急遽升溫的疫情，潘教授表示國外有研究 顯示，相較於血液中維生素D濃度足夠的人，維生素D缺乏者其感染新型冠狀病毒的風險增加77%，可能與補充維生素D可增強免疫力並減少發炎反應有關，近兩年應用於疫情間的臨床研究 數據更證實其有輔助治療新冠肺炎痊癒的功效。
遵守六大類食物營養份量原則
千禧之愛健康基金會為了讓全國民眾學習均衡飲食、營養份數原則，於2021年起推廣「我的餐盤 我的健康色」公益營養教育活動，六大類食物以圖像底色結合該類別營養功能，化為六個趣味的健康色：「能量黃」(全穀雜糧類)、「增肌紅」(豆魚蛋肉類)、「順暢綠」(蔬菜類)、「光采橘」(水果類)、「骨懂藍」(乳品類)、「護心棕」(堅果種子類)。更邀請了超馬選手林義傑、空手道小清新文姿云、迴旋鞍馬王子李智凱、統一獅隊球星唐肇廷、最帥女排隊長陳菀婷、射擊國手吳佳穎等國內知名運動員共同擔任健康大使演繹六個健康色，為六大類食物應援。
最後，許惠恒董事長也感謝射擊國手吳佳穎現身說法分享運動員的餐盤，讓民眾了解均衡飲食對運動表現的重要性，以及此次共襄盛舉的農糧署、國健署、公益夥伴統一企業與統一超商，提供總計近6,000份相對應食品及贈品給投票網友作為抽獎，使得本次票選得以圓滿完成。未來千禧之愛健康基金會也將持續舉辦「我的餐盤 我的健康色」活動幫助台灣民眾更了解如何吃出健康與營養。