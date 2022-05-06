首揭細胞「無合成分裂」　中研團隊登《Nature》期刊

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陳振輝研究團隊以斑馬魚為研究對象，意外發現，當斑馬魚在個體發育的特定階段，最表層的皮膚細胞──原被認為是不會分裂增生的體細胞，其單一母細胞竟然可以分裂2次，共產生4個子細胞，且這些子細胞皆不具有完整的母細胞DNA。
兩次「無合成分裂」 表面積增6成
陳振輝研究團隊利用一個數學幾何模型作為基礎，與中央研究院化學研究所研究員許昭萍、顏清哲博士跨領域合作，進行細胞體積變化的定量分析，他們發現斑馬魚單一表皮細胞經過兩次「無合成分裂」之後，整體的表面積可增加6成。
陳振輝研究員表示，由於斑馬魚幼魚在特定的發育階段長得很快，體表面積需要快速增加，為了維持一個穩定的皮膚雙層結構，下層的表皮幹細胞以正常的「有絲分裂」來增生，但是上層已分化的表皮細胞恐已失去此選項，轉而進行「無合成分裂」。
新型細胞分裂 仍待研究探索
這種分裂方式能讓表皮細胞在資源有限的情況下，能有彈性的快速延展，使生物個體有效率地增加體表局部面積，以維持表皮細胞穩定的覆蓋率。此為斑馬魚幼魚在特定發育階段所利用的應急策略。
研究團隊表示，目前對「無合成分裂」的了解尚在初步階段。由於斑馬魚是脊椎動物，也是科學家研究個體發育、再生反應及人類疾病常用的模式生物，他們預測此一新型的細胞分裂方式，或許不只限於斑馬魚體表的表皮細胞，仍有待更多研究探索。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53633
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