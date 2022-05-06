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首揭細胞「無合成分裂」　中研團隊登《Nature》期刊

首揭細胞「無合成分裂」　中研團隊登《Nature》期刊
首揭細胞「無合成分裂」　中研團隊登《Nature》期刊

健康醫療網

2022-05-06 11:31:00

【健康醫療網／記者林怡亭報導】大家只知道兩種細胞分裂方式──有絲分裂、減數分裂，透過製造新的細胞，讓生物體的發育、生長與繁殖成為可能。中央研究院細胞與個體生物學研究所助研究員陳振輝團隊在研究斑馬魚發育時，意外發現另一種獨特的細胞分裂方式，其分裂過程不需要進行遺傳物質（DNA）複製，因此命名為「無合成分裂」，於111年4月登上知名國際期刊《自然》（Nature），並獲專文推薦。

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斑馬魚分裂增生　不具完整母細胞DNA

陳振輝研究團隊以斑馬魚為研究對象，意外發現，當斑馬魚在個體發育的特定階段，最表層的皮膚細胞──原被認為是不會分裂增生的體細胞，其單一母細胞竟然可以分裂2次，共產生4個子細胞，且這些子細胞皆不具有完整的母細胞DNA。

兩次「無合成分裂」　表面積增6成

陳振輝研究團隊利用一個數學幾何模型作為基礎，與中央研究院化學研究所研究員許昭萍、顏清哲博士跨領域合作，進行細胞體積變化的定量分析，他們發現斑馬魚單一表皮細胞經過兩次「無合成分裂」之後，整體的表面積可增加6成。

陳振輝研究員表示，由於斑馬魚幼魚在特定的發育階段長得很快，體表面積需要快速增加，為了維持一個穩定的皮膚雙層結構，下層的表皮幹細胞以正常的「有絲分裂」來增生，但是上層已分化的表皮細胞恐已失去此選項，轉而進行「無合成分裂」。

新型細胞分裂　仍待研究探索

這種分裂方式能讓表皮細胞在資源有限的情況下，能有彈性的快速延展，使生物個體有效率地增加體表局部面積，以維持表皮細胞穩定的覆蓋率。此為斑馬魚幼魚在特定發育階段所利用的應急策略。

研究團隊表示，目前對「無合成分裂」的了解尚在初步階段。由於斑馬魚是脊椎動物，也是科學家研究個體發育、再生反應及人類疾病常用的模式生物，他們預測此一新型的細胞分裂方式，或許不只限於斑馬魚體表的表皮細胞，仍有待更多研究探索。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53633

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