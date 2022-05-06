一氧化碳中毒怎辦？　高壓氧治療即時緩解、降低後遺症

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奇美醫學中心高壓氧科主任孫宗伯指出，奇美醫學中心高壓氧科近5年（105年至110年），每年平均治療一氧化碳中毒58人，其發生原因大致區分為下列三類：1、火災：火警事故現場，高溫黑煙嗆傷。2、熱水器、鍋爐：加溫器材裝置通風不良，一氧化碳室內聚積致人員中毒。3、自殺：精神狀態及情緒異常，蓄意自我傷害，如：燒炭或引汽車廢氣等行為。
為什麼一氧化碳中毒需要高壓氧治療？
一氧化碳無色無味，容易造成全身性的缺氧與粒線體失能，其中以神經系統及心肌損傷症狀最為常見。孫宗伯主任說明，高壓氧治療一氧化碳中毒主要目的有兩種，第一種是使用2.5絕對大氣壓的100%純氧，提高病人體內氧氣分壓，加速降低病人體內一氧化碳與血紅素結合比例（COHb%）；該比例正常約小於1%，但超過60%時的死亡風險極高。
預防遲發性神經精神症狀 非進艙治療一次即可
第二種是預防遲發性的神經精神症狀，如：記憶力變差、注意力不集中、認知功能異常、步態不穩、肢體僵硬、運動失調、大小便失禁、沮喪、焦慮、失智等，往往於一氧化碳中毒後數週至數月間發生。孫宗伯主任表示，利用高壓氧完整療程的全身性抗發炎反應及免疫調節能力，加上跨科部的全人整合醫療，密切監控病人病況發展，故一氧化碳中毒後需要專業團隊的評估，高壓氧治療也非進艙治療一次即可。
高壓氧治療非人人適用 跨科部擬定治療計畫
高壓氧治療已普遍應用於成人的腦神經系統疾病，如：腦中風、腦外傷、脊髓損傷、心肺衰竭導致之腦缺氧、低血糖導致之腦缺氧、腦膿瘍、溺水、一氧化碳中毒、突發性耳聾、突發性失明等，高壓氧氣治療對這些疾病有很好的輔助療效，但並非每個人都適合高壓氧治療，還是需經由高壓氧專科醫師的評估後才能接受高壓氧治療。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53634
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