提供18~23 吋　德國馬牌 Continental SportContact 7 正式在台發表

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此次登場的 Continental SportContact 7 標榜三大技術，包含 Adaptive Pattern 自適應胎紋設計、Force Clustering 力量分群與第三代黑辣椒 BlackChili 橡膠分子科技，強調乾地與溼地均有優異的抓地表現。官方強調在強化抓地表現的同時，使用里程也較上一代提升 17%，並通過歐盟 C 級標章，能兼顧良好的燃油效率。
SportContact 7 不對稱自適應胎紋設計，加寬胎面外側的排水壓力點，在溼地行駛時煞車、加速與過彎都有優異的抓地力，而在乾地路面時，外側大肩胎設計能夠傳輸最大作用力帶來穩定的操控性。外側胎肩全新的互鎖設計能互相限制胎面移動幅度，帶來更高度的駕馭穩定性。
力量分群技術則是整合 Continental 多年開發輪胎的經驗，包含不同負載下的抓地力、高速能力及操控需求，目前提供的規格均是針對每個車輛等級所訂定，提升胎邊穩定性。
第三代黑辣椒 BlackChili 橡膠分子科技則是 Continental 獨家的膠料配方，此膠料配方是原廠工程師與化學家經過各種突破找到的混合聚合物技術，使得使用壽命較上一代增加 17%、賽道測試里程增加 10%，濕地煞車距離減少 8%、乾地煞車性能提升 6%。
SportContact 7 是德國馬牌輪胎 Continental 睽違 3 年再度舉辦新胎發表會，並對該胎款有極高的信心度，至於實際表現為何，就有待市場來驗證了。