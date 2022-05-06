【車勢星聞】熊仔〈能火〉MV以「大型車禍現場」為靈源來源，變身測試假人盡展人生觀

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熊仔的〈能火〉MV是以「大型車禍現場」為靈源來源，加上是他看到網路迷因，描述特斯拉在求才廣告中表示，不用大學學歷也能應聘，最終卻是坐在特斯拉中，成為試撞假人，讓熊仔突然覺得非常符合〈能火〉的歌曲意境，於是他在MV中飾演試撞假人，接受高空墜落、棍棒重擊和烈火焚身等各種考驗，即使全身傷痕累累，但最終依然站立，「我覺得MV的概念捕捉到這首歌想要的感覺，就是一個經歷多次衝撞，但是還在這裡的心理狀態。」為了符合經歷各種測試的假人狀態，熊仔特別以髒污妝亮相，臉、手和身體都沾上污垢、髒兮兮的，他不但不介意，還玩得十分開心，表示〈能火〉的化妝是目前所有拍攝的MV中最喜歡的，笑說：「以後表演也許可以考慮把泥土塗在臉上，更符合這首歌的感覺。」，而在〈能火〉的MV中，熊仔特別安排了坐在樓層邊緣、雙腳懸空的畫面，來向偶像、饒舌歌手J.Cole致敬，這個畫面是呼應J.Cole 2014年發行的《Forest Hills Drive》專輯封面，因此在MV中，他經歷火燒試煉後，和偶像J.Cole一樣坐在屋頂的邊緣。為了讓MV完全展現他的價值觀和創作理念，熊仔從創意發想就加入，甚至天天熬夜盯修盯剪，而在看到〈能火〉MV的最終版本，他和偶像一樣雙腳懸空的畫面時，他忍不住掉淚，熊仔說：「哭的原因主要就是感動吧！我非常以這個作品爲傲，很喜歡這個完成品，也覺得MV把我想要講的話和我想要傳達的概念都做到位。」，熊仔的《PRO》專輯正式上架，搶先預購的歌迷們陸續收到專輯和由熊仔親手設計的「Zenfire能火公仔」，吸睛的造型讓大家愛不釋手，唱片公司為此特別舉辦熊仔《Pro》專輯「Zenfire能火公仔」靜態展覽，將於5/20起於在誠品生活信義店一樓五米大道開展。