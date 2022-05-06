特企／新光銀行「OU點點卡」　加碼4大電子錢包回饋

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2022年度iF 設計獎近日公佈評選結果，OMNI-U數位品牌代表新光銀行獲獎，從一萬多件參賽作品脫穎而出，成為今年台灣金融業唯一獲得此殊榮之銀行。除了榮獲iF設計獎，今年二月OMNI-U數位品牌更獲得由德國政府設立之「德國國家設計獎German Design Award」，該獎項在全球設計界有舉足輕重的地位。
「OU點點卡」主打網購及外送享最高22%現金回饋，提供4大電子錢包加碼回饋最高12%，新卡友核卡30天內消費最高可獲得現金回饋850元，次月起每月回饋也高達600元，為打造用戶便捷體驗，一站式服務可同時線上完成「OU數位帳戶」及「OU點點卡」申辦，大幅降低申辦手續及時間非常方便！
「OU點點卡」新卡友高達98%都選擇申請電子帳單，新光信用卡2022年第一季由數位通路來的進件佔比已達到6成以上，較去年有2.5倍以上之成效，新光銀行並與萬事達卡國際組織合作「消費碳足跡計算暨全球種樹計畫」，於行動銀行APP提供個人化查詢畫面，OU點點卡友於互動、遊戲感的介面下，隨時掌握個人消費碳足跡以及種樹、減碳進度，根據消費情況新光銀行將會種植相對應的樹木來達到部分碳中和，預計首波目標為種植兩千棵樹，與客戶一起造林減碳。
OU點點卡與一卡通合作提供業界最高自動加值回饋，於9月30日前成功申辦OU點點卡並完成指定任務，即享核卡後90日內自動加值20%回饋，更多活動詳情請見新光銀行網站https://www.skbank.com.tw/campaign/skbankOU/。