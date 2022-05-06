滿足個人隱私需求 Greenway 格菱威 GS 禦守系列全新 5% 低透光上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
GS 禦守系列屬於 Greenway 格菱威高規隔熱紙產品，去年推出 GS15 PLUS、GS35 PLUS 及 GS70PLUS 共 3 種產品受到熱烈歡迎，而今次新推出的 05PLUS 低透光新色，主要是針對訴求隱私的車主而推出的產品，具備紅外線 900-1800nm 全波阻隔率達 99%，紫外線同樣可阻絕 99.9%，且完全不含金屬成分，不影響 5G、GPS、eTAG 等電子產品訊號。
在 05PLUS 推出後，GS 禦守全系列規格將有 05、15、35、70 共四種透光度，數字越小、透光率越低，車主可依自身需求與喜好，透過隔熱紙規劃師建議，選擇不同透光的隔熱紙，滿足個人化需求並且保障用車人的安全。
Greenway 格菱威 GS 禦守系列新推出 05PLUS 低透光新色。
除此之外，今年適逢 Greenway 格菱威在台上市十周年，官方也串連全台規劃師一起捐贈 10,000 才的 GS 禦守系列隔熱紙，5 月中將提供全台教育、醫療及防疫等機構建築物免費安裝。同時旗下 E 系列、G 系列、GT 系列與 GS 系列悉數都有十周年限時優惠，最入門的 E 系列全車安裝只要 9,999 元，可說是初次嘗試 Greenway 格菱威品牌的好機會。