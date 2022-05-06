▲ 台灣保時捷新增東部高速充電據點 台東娜路彎大酒店高速充電站啟用

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台灣保時捷為達成每座保時捷高速充電站距離皆於 150 公里內的目標，已經在雙北、桃園、新竹、台中、高雄、花蓮、屏東、嘉義以及台東設置了 12 處高速充電站。2022 年底前亦計畫增設宜蘭、台南兩處全新保時捷高速充電站 （Turbo Charging），預計今年年底將達成 14 處保時捷高速充電站，持續打造完善的高速充電網絡，兌現永續的品牌願景。此外，台灣保時捷持續在國內熱門旅遊景點新增目的地充電站，除了今年第一季完成在桃園、新竹、台中、雲林與高雄高鐵站設置 5 處目的地充電站，更插旗台東，使保時捷車主專屬的充電網絡更加完整。截至目前為止，全台自北到南，保時捷高速充電網絡共有12處保時捷高速充電站（Turbo Charging），共達 25 支充電樁，充電功率達自 2020 年即立下業界標竿的 320kW，另外，保時捷也提供66處目的地充電站 （Destination Charging），合計共 140 支充電樁，近乎完整的充電網絡遍及全台各地。





另外，台灣保時捷也提供「Porsche Charging App」保時捷專屬的應用程式，車主可查看高速充電站、目的地充電站、遍布全台的公共充電站位置的充電網絡地圖，與充電樁使用狀態，讓駕駛保時捷電動車變得更加便利、暢行無阻，實現純電移動新生活。



