Honda Fit 獲得年度風雲車　2022 車訊風雲獎結果出爐

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「車訊風雲獎」是由台灣汽車雜誌一手車訊所屬的寶路多集團所主辦，車訊風雲獎集結所有入圍車款，讓評審委員現場針對實車進行評選，專業評審團的評審委員更是邀集台灣各媒體領域的專業人士，經過全體評審委員的評鑑，決選出國內市場上的年度風雲車，以及各主要級距的最佳推薦車款等獎項。
本屆第 17 屆入圍車款期限範圍為 2021 年 2 月 1 日至 2022 年 1 月 31 日間進行改款、正式上市販售之車款，包含全新車款、大改款車款及小改款車款，限時或限量之特殊車款、非常態販售 (無固定銷售週期、無固定到港船期) 車款不計。
投票評選機制方面，「年度最佳車型」是由每位評審自每組年度最佳車型以勾選方式選出一部該級距之最佳車型，各級距統計後票數最多之前兩名車款即為第一輪入圍車款，之後再由評審團於現場進行第二輪不記名投票，得票最高者即為該級據之年度最佳車款。而「年度風雲車」之評選方式，則是由各級距得獎之年度最佳車款且符合年度風雲車入圍條件者，不分國產、進口、級距，由評審團進行第一輪不記名投票，第一輪投票統計最高前兩名車款，由評審團於現場再進行第二輪不記名投票，得票數最高者即為 2022 年度風雲車。
本屆車訊風雲獎設有「最佳國產小型車」、「最佳國產中型車」、「最佳國產中型車」、「最佳國產小型 SUV」、「最佳國產中型 SUV」、「最佳國產小型 MPV」、「最佳國產中型 MPV」、「最佳國產大型 MPV」、「最佳進口都會車」、「最佳進口小型車」、「最佳進口中型車」、「最佳進口中大型車」、「最佳進口小型 SUV」、「最佳進口中型 SUV」、「最佳進口大型 SUV」、「最佳進口小型 MPV」、「最佳進口中型 MPV」、「最佳進口大型 MPV」、「最佳進口豪華都會車」、「最佳進口豪華小型車」、「最佳進口豪華中型車」、「最佳進口豪華中大型車」、「最佳進口豪華大型車」、「最佳進口豪華小型 SUV」、「最佳進口豪華中型 SUV」、「最佳進口豪華中大型 SUV」、「最佳進口豪華大型 SUV」、「最佳進口豪華小型 MPV」及「最佳進口豪華大型 MPV」等共 29 個獎項，其中「最佳國產大型車」、「最佳國產小型 MPV」、「最佳國產中型 MPV」、「最佳國產大型 MPV」及「最佳進口小型 MPV」及「最佳進口豪華小型 MPV」這 6 個級距無車款入圍，因此共頒發 23 個獎項。
「最佳國產小型車」
入圍的僅有 Honda Fit 共 1 款車型，經評審第一輪投票獲得 27 票，並一致同意無需進行第二輪投票，因此成為最佳國產小型車。
「最佳國產中型車」
入圍的僅有 Ford Focus 共 1 款車型，此車為 2021 年的得獎車，因此本屆成為種子車款，經評審第一輪投票獲得 21 票，並一致同意無需進行第二輪投票，因此成為最佳國產中型車。
「最佳國產大型車」
從缺
「最佳國產小型 SUV」
入圍的僅有 Hyundai Venue 共 1 款車型，其中 Hyundai Venue 為 2021 年的得獎車，因此本屆成為種子車款，經評審第一輪投票獲得 27 票，並一致同意無需進行第二輪投票，贏得最佳國產小型 SUV。
「最佳國產中型 SUV」
入圍的有 Ford Kuga 及 Hyundai Tucson L 共 2 款車型，其中 Ford Kuga 為 2021 年的得獎車，因此本屆成為種子車款，在第一輪投票獲得 10 票，Hyundai Tucson L 則獲得 18 票，而評審一致同意無需進行第二輪投票，最終由 Hyundai Tucson L 贏得最佳國產中型 SUV。
「最佳國產小型 MPV」
從缺
「最佳國產中型 MPV」
從缺
「最佳國產大型 MPV」
從缺
「最佳進口都會車」
入圍的僅有 Suzuki Ignis Hybrid 共 1 款車型，此車為 2021 年的得獎車，因此本屆成為種子車款，經評審第一輪投票獲得 23 票，並一致同意無需進行第二輪投票，贏得最佳進口都會車。
「最佳進口小型車」
入圍的有 Suzuki Swift Hybrid 及 Volkswagen Polo 共 2 款車型，其中 Suzuki Swift Hybrid 為 2021 年的得獎車，因此本屆成為種子車款，在第一輪投票獲得 16 票，Volkswagen Polo 則獲得 12 票，而評審一致同意無需進行第二輪投票，最終由 Suzuki Swift Hybrid 贏得最佳進口小型車。
「最佳進口中型車」
入圍的有 Kia Ceed Sportwagon、Škoda Octavia、Škoda Scala 及 Volkswagen Golf 共 4 款車型，其中 Škoda Scala 為 2021 年的得獎車，因此本屆成為種子車款，但因未參與評選而無法進行票選，經評審第一輪投票後，Kia Ceed Sportwagon 獲得 1 票，Škoda Octavia 獲得 15 票，Volkswagen Golf 獲得 12 票，評審一致同意無需進行第二輪投票，最終由 Škoda Octavia 贏得最佳進口中型車。
「最佳進口中大型車」
入圍的有 Škoda Superb 及 Kia Stinger 共 2 款車型，其中 Škoda Superb 為 2021 年的得獎車，因此本屆成為種子車款，經評審第一輪投票後，Škoda Superb 獲得 20 票，Kia Stinger 獲得 8 票，評審一致同意無需進行第二輪投票，最終由 Škoda Superb 贏得最佳進口中大型車。
「最佳進口小型 SUV」
入圍的有 Hyundai Kona、Kia Stonic、Peugeot 2008 及 Suzuki Vitara Hybrid 共 4 款車型，其中 Peugeot 2008 為 2021 年的得獎車，因此本屆成為種子車款，經評審第一輪投票後，Hyundai Kona 獲得 8 票，Kia Stonic 獲得 4 票，Peugeot 2008 獲得 10 票，Suzuki Vitara Hybrid 則獲得 6 票，因此需進行第二輪投票，經評審群投票後，Hyundai Kona 獲得 4 票，Kia Stonic 獲得 3 票，Peugeot 2008 獲得 13 票，Suzuki Vitara Hybrid 獲得 5 票，最終由 Peugeot 2008 贏得最佳進口小型 SUV。
「最佳進口中型 SUV」
入圍的有 Škoda Kodiaq、Subaru Forester、Toyota RAV4 及 Volkswagen Tiguan/Tiguan Allspace 共 4 款車型，其中 Toyota RAV4 為 2021 年的得獎車，因此本屆成為種子車款，而 Volkswagen Tiguan/Tiguan Allspace 因未參與評選而無法進行票選，經評審第一輪投票後，Škoda Kodiaq 獲得 17 票，Subaru Forester 獲得 5 票，Toyota RAV4 獲得 6 票，評審一致同意無需進行第二輪投票，最終由 Škoda Kodiaq 贏得最佳進口中型 SUV。
「最佳進口大型 SUV」
入圍的有 Hyundai Santa Fe、Kia Sorento、SsangYong Rexton 及 Subaru Outback 共 4 款車型，其中 Kia Sorento 為 2021 年的得獎車，因此本屆成為種子車款，而 SsangYong Rexton 因未參與評選而無法進行票選，經評審第一輪投票後，Hyundai Santa Fe 獲得 11 票，Kia Sorento 獲得 11 票，Subaru Outback 獲得 6 票，經第二輪投票後，Kia Sorento 獲得 14 票，Hyundai Santa Fe 獲得 11 票，最終由 Kia Sorento 贏得最佳進口大型 SUV。
「最佳進口小型 MPV」
從缺
「最佳進口中型 MPV」
入圍的有 Ford Tourneo Connect 及 Volkswagen Caddy Maxi 共 2 款車型，經評審第一輪投票後，Ford Tourneo Connect 獲得 4 票，Volkswagen Caddy Maxi 獲得 24 票，評審一致同意無需進行第二輪投票，最終由 Volkswagen Caddy Maxi 獲得最佳進口中型 MPV。
「最佳進口大型 MPV」
入圍的有 Kia Carnival、Toyota Sienna 及 Volkswagen T6.1 Caravelle 共 3 款車型，其中 Volkswagen T6.1 Caravelle 為 2021 年的得獎車，因此本屆成為種子車款，經過評審第一輪投票後，Kia Carnival 獲得 16 票，Toyota Sienna 獲得 10 票，Volkswagen T6.1 Caravelle 獲得 2 票，最終由 Kia Carnival 獲得最佳進口大型 MPV。
「最佳進口豪華都會車」
入圍的僅有 Mini 3D/5D 共 1 款車型，經評審第一輪投票後獲得 22 票，評審群一致認為無需再進行第二輪投票，最終獲得最佳進口豪華都會車。
「最佳進口豪華小型車」
入圍的有 Audi A3 Sportback 及 BMW 2 Series Gran Coupé 共 2 款車型，其中 BMW 2 Series Gran Coupé 為 2021 年的得獎車，因此本屆成為種子車款，然而兩款車均未參與評選而無法進行票選，使本級距的最佳車款從缺。
「最佳進口豪華中型車」
入圍的有 BMW 3 Series、BMW 4 Series Gran Coupé 及 Mercedes-Benz C-Class 共 3 款車型，其中 BMW 3 Series 而為 2021 年的得獎車，因此本屆成為種子車款，而 BMW 4 Series Gran Coupé 及 Mercedes-Benz C-Class 因未參與評選而無法進行票選，經第一輪投票後，BMW 3 Series 獲得 23 票，評審群認為無需再進行第二輪投票，最終由 BMW 3 Series 獲得最佳進口豪華中型車。
「最佳進口豪華中大型車」
入圍的有 Audi e-tron GT、BMW 5 Series、Lexus ES、Mercedes-Benz CLS 及 Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé 共 5 款車型，其中 BMW 5 Series 為 2021 年的得獎車，因此本屆成為種子車款，而 Mercedes-Benz CLS 及 Mercedes-AMG GT 4-Door Coupé 因未參與評選而無法進行票選，經評審第一輪投票後，Audi e-tron GT 獲得 20 票，BMW 5 Series 獲得 6 票，Lexus ES 獲得 2 票，評審群一致決議無需進行第二輪投票，最終由 Audi e-tron GT 獲得最佳進口豪華中大型車。
「最佳進口豪華大型車」
入圍的有 BMW 8 Series Gran Coupé 及 Mercedes-Benz S-Class 共 2 款車型，其中 BMW 8 Series Gran Coupé 為 2021 年的得獎車，因此本屆成為種子車款，然而兩款車均未參與評選而無法進行票選，使本級距的最佳車款從缺。
「最佳進口豪華小型 SUV」
入圍的有 Audi Q2 及 Mini Countryman 共 2 款車型，其中 Audi Q2 因未參與評選而無法進行票選，經評審第一輪投票後，獲得 25 票，而評審群一致同意無需進行第二輪投票，因此獲得最佳進口豪華小型 SUV。
「最佳進口豪華中型 SUV」
入圍的有 Audi Q5、Audi Q5 Sportback、BMW X3、BMW X4、Jaguar F-Pace、Jaguar I-Pace 、Lexus NX 及 Volvo XC60 共 8 款車型，其中 Jaguar I-Pace 為 2021 年的得獎車，因此本屆成為種子車款，而 Audi Q5、Audi Q5 Sportback 及 Jaguar F-Pace 因未參與評選而無法進行票選，經過評審第一輪投票後，BMW X3 獲得 2 票，BMW X4 獲得 4 票，Lexus NX 獲得 17 票，Volvo XC60 獲得 0 票，評審群一致認為無需再進行第二輪投票，最終由 Leuxs NX 獲得最佳進口豪華中型 SUV。
「最佳進口豪華中大型 SUV」
入圍的有 Audi e-tron、BMW iX 及 Land Rover Discovery 共 3 款車型，其中 Audi e-tron 為 2021 年的得獎車，因此本屆成為種子車款，而 BMW iX 因未參與評選而無法進行票選，經評審第一輪投票後，Audi e-tron 獲得 19 票，Land Rover Discovery 獲得 9 票，評審群一致認為無需進行第二輪投票，最終由 Audi e-tron 獲得最佳進口豪華中大型 SUV。
「最佳進口豪華大型 SUV」
入圍的僅有 Land Rover Defender 110 共 1 款車型，此車為 2021 年的得獎車，因此本屆成為種子車款，但未參與評選而無法進行票選，使本級距的最佳車款因此從缺。
「最佳進口豪華小型 MPV」
從缺
「最佳進口豪華大型 MPV」
入圍的僅有 Lexus LM 共 1 款車型，此車為 2021 年的得獎車，因此本屆成為種子車款，經評審第一輪投票後獲得 24 票，一致同意無需進行第二輪投票，獲得最佳進口豪華大型 MPV。
本屆車訊風雲獎的車輛數相較前一屆有所減少，但亦涵蓋國產與進口各級距重要的大改款或小改款新車，均展現出自身的產品實力，也獲得一批消費者的青睞，經過評審群審慎的票選後，最終由國產小型車 Honda Fit 拿下年度風雲車殊榮，相信有助於提昇其銷售表現。