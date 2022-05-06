新增多項主被動安全系統　全新 2023 Kia Soul 於美國登場

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2023 Kia Soul 的外觀造型加入 Kia 最新的家族設計語彙後，看得出比以往更加簡潔，呈現出更有科技感及年輕化的視覺效果。車頭配備最新的 Tiger Mask 水箱罩，廠徽也變全新的設計。重新設計過的 LED 頭燈搭配置於保險桿兩側的長條狀霧燈，車尾整體造型少了許多線條變得更加平整。車色部分同步新增兩種雙色塗裝提供給車主選擇，分別為 Clear White 和 Surf Blue，同時車系搭載的 16 吋、17 吋及 18 吋鋁圈悉數換上全新造型。
內裝方面，整體造型與小改款前幾乎相同，最大的更動為入門車型沒有的 10.25 吋觸控螢幕，並導入了多項先前需選配的安全系統，包含 FCA 前方碰撞預警系統含行人偵測、LKA 車道維持輔助系統、DAW 駕駛疲勞警示、LDW 車道偏離警示、HBA 智能遠光燈、ROA 後座乘員警示系統等。另外原廠也提供 GT-Line Technology Package 套件，則增加 FCA 前方碰撞警示系統、HDA 高速公路輔助系統、與圖資整合的 NSCC 智能巡航控制系統、電子手剎車、LED 頭尾燈等。
動力編成部分，小改款取消了具越野風格的 X-Line 及旗艦的 Turbo 車型，僅會有 LX、S、EX 與 GT-Line 等四種車型選擇，並由一顆 2.0 升直列 4 缸引擎獨攬大局，可輸出 147hp/6,200rpm 最大馬力及 17.8Nm/4,500 rpm 最大扭力，搭配前輪驅動及 IVT 無段變速系統。
Kia Soul 車系過去以精巧、方正的外型主打個性化風格，獨特的造型受到追求個人魅力的族群喜愛。這次睽違 4 年首度更新，改款速度已不如主流車款，或許是 Soul 車系最後一次的變革了。而 Soul 車系過往也曾由總代理森那美起亞引進，雖然銷量並不多，但即便停止引進多年，在路上遇見仍是相當搶眼。