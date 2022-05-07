汪小菲哽咽了！砸2億開3家餐廳被迫關店　下月恐面臨破產

汪小菲和大S去年底離婚後，全心投入餐廳「麻六記」經營，短短1年間展店18家，最近更轉型當直播主帶貨，親自下廚示範製作料理，昔日的北京少爺難得放下身段，原因就是疫情影響，國家政策對餐廳嚴格限制不能內用，沒了大S光環後，創業經歷太多波折，讓汪小菲直播時忍不住哽咽了！





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▲麻六記展店快速，一年開了18家餐廳。（圖／翻攝汪小菲微博）

汪小菲日前深夜開直播，向網友苦訴經營「麻六記」過程艱辛，明明兩個月前連鎖餐廳生意非常火爆，現場一桌難求，顧客都在門口大排長龍，因此上個月在上海、廣州、廈門一連開了6家分店，其中有2家是高檔餐廳，光是店面裝潢、設計就投資了5,000萬人民幣(約2.2億元台幣)。





結果新一波疫情來襲，上海嚴格執行封城隔離，部分地區也實施只能外帶、無法內用的政策，為配合防疫工作，餐廳生意嚴重受影響，汪小菲不願裁員，每天一睜眼光是人事費用、水電費、租金就要100萬元人民幣，目前10幾家連鎖餐廳都面臨關門的窘境，只能線上點餐，已經堅持了一個多月，如果下個月還無法恢復正常營運，恐怕會面臨破產，汪小菲說到一度哽咽。





▲汪小菲和粉絲訴苦，吐露創業艱辛。（圖／汪小菲微博）

但男兒淚不輕彈，他不願意砸下去的錢就此泡湯。每天都開直播帶貨，促銷餐廳的料理包，也不斷重申外帶美食相當方便，直播時西裝畢挺、梳著油頭帥氣亮相，希望能讓生意起死回生，今（7）日在微博睽違2個月發文，透露北京其中一家店因疫情得到控制後要開業，現在平臺上開放外賣，提醒粉絲可以線上預訂美食或購買料理包，因為疫情關係，物流可能發貨慢了幾天，要大家多擔待。



