【油價公告】中油、台塑宣布明(9)日起國內汽、柴油各降 0.1 元
台灣中油台灣中油公司宣布自(9)日凌晨零時起汽、柴油各調降0.1元，參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升30.3元、95無鉛汽油每公升31.8元、98無鉛汽油每公升33.8元、超級柴油每公升28.1元。
台灣中油表示，本週受中國4月份製造業採購經理指數(PMI)數據轉弱、美國聯邦準備理事會(Fed)加快升息步調及美元指數續強等因素影響，導致國際油價上漲。本週浮動油價調整原則之調價指標7D3B週均價上漲5.14美元，新臺幣兌美元匯率貶值0.14元，國內油價依公式計算漲幅為4.41%。按浮動油價機制調整原則，原應每公升各調漲4.3元及5.7元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收3.8元及5.2元；吸收後95無鉛汽油超出30元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收25%調幅後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收0.6元。因雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收4.4元及5.8元，國內汽、柴油價格實際每公升調降0.1元。
台塑石化台塑石油表示，本週國際油價先因市場擔憂中國經濟數據疲軟，恐削弱能源需求而下跌，隨後受歐盟公布逐步禁運俄羅斯原油，以及OPEC+決議六月原油產量仍維持小幅增產等因素影響，促使油價上漲，週均價高於上週，惟考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力及亞洲鄰國最低價等因素後，決定自2022年5月9日(週一)凌晨01:00開始，調降汽油批售價格0.1元/公升，柴油批售價格0.1元/公升。