「臺灣人體生物資料庫」解慢性病之謎　中研生醫駐站

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中研院自2012年受政府委託建置的臺灣人體生物資料庫，是國內首先獲得數據保護管理和個人資訊管理雙重認證的生物庫。臺灣人體生物資料庫駐站遍布全臺，包含離島已有逾40個駐站，深入各地推廣、蒐集資訊及生物檢體。
資料庫代表人李德章表示，希望透過「第46站─中研生醫駐站」的成立，持續提供便利化的地區參與，加速邁向20萬人參與的目標，為精準健康提供強而有力的支援後盾。
逾16萬人參與 發表國際研究
截至目前為止，臺灣人體生物資料庫已募集超過16萬人參與，並釋出超過1億8,000萬人次的資料供研究使用，至今學者以資料庫之資料已發表逾350篇國際研究報告。
中研院劉扶東副院長表示，高品質淬鍊而成的健康數據不但是研究者的礦山，利用各種龐大的檢體與健康相關資訊，透過演算分析，更是疾病及健康趨勢的重要觀測指數。
臺灣族群多元 生物資料庫具高價值
除了持續收案，臺灣人體生物資料庫亦已建立長期的追蹤制度，收集參與者不同時間多次的資料，強化資料庫時序性深度，將有助了解健康疾病狀況的因果關係。李德章也強調，臺灣土地面積雖小，但族群相當多元。此資料庫可做為華人族群的代表，等於覆蓋全球 22% 的人口，為全球最具價值的生物資料庫之一。
收案標準化 健康大數據解慢性病之謎
成立迄今已逾10年，臺灣人體生物資料庫由近百位第一線收案同仁以逾17萬小時，一步一腳印落實收案及問卷標準化作業，致力於建置既廣且深的高品質健康大數據，期望達到解開國人長期慢性疾病之謎。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53618
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