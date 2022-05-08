最感動的母親節！暖心爸帶女兒「買內衣」 原因逼哭萬人
今（8）日是一年一度的母親節，每年在這別具意義的日子裡，許多人都會透過出遊、送禮等各種方式感謝家人，而一名網友則是用文字，道盡自己心中的愛，並分享與家人的感動故事，貼文曝光後，讓眾多網友們都紅了眼框，直言是「最感動的母親節」。
原PO在Dcard以「我爸陪我去買內衣」為題發文，提到高中時的某天，平時忙碌的爸爸突然邀她去逛西門町，而在吃冰的過程中，爸爸突然表示要帶自己去買生日禮物，為此滿心期待的原PO就跟著爸爸來到一家店門口，不過仔細一看，該店竟然是間「內衣店」，令她錯愕直言「不會吧！爸爸帶女兒買內衣不會很奇怪嗎?」
不過爸爸仍塞了2000元給原PO，自己在外頭等候，而尷尬的她只好硬著頭皮進門，隨便讓店員推薦並挑了一套，就馬上出來；原PO表示，回家路上兩人都沒什麼講話，直到進了家門，爸爸才又把她叫出房門，並說「妹妹，因為我很多事情都不懂，總是需要姑姑來幫忙打理，今天帶妳去買內衣，是因為媽媽在妳很小的時候就過世了，我想在妳升高一的這一年，送妳本該是她跟妳一起買的東西，代替她陪妳長大」。
聽到這些話的原PO當下止不住眼淚，爸爸後來說的話也都聽不進去，到現在只記得「他緊緊抱著我小小聲說妹妹生日快樂」，而現在，每當她經過這間內衣店時，總會想起這一段回憶，並在文末寫下「母親節快樂，我那身兼母職的爸爸」。
貼文一出，短時間就掀起網友熱議，紛紛感動留言「爸爸好暖，哭爆了」、「很偉大，當爸才知道爸爸的不容易」、「破防了！我辛苦的母親也擔任著父職，天下的爸媽最偉大了」、「整顆心揪在一起，這是最感動的母親節」、「還我眼淚！母親節前不要塞人洋蔥啦」、「真的只有愛你的家人可以無畏的付出」、「希望妳也會好好孝順爸爸，感動」。（編輯：張志浩）