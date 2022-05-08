讓精障病友早日回歸社會　「日間照護病房」助職涯發展

我是廣告 請繼續往下閱讀
經過精神醫學部主治醫師劉佩琪及職能治療師李宜峰評估並在阿國同意後轉介至就業服務中心，也協助阿國從工作上的自我矛盾、懷疑、擔憂、對工作錯誤期待、否認自我等失敗的求職之路站起來，重新安排「我會好好說」團體課程，練習如何適當、完整的介紹自己、表達自己的想法和練習面試技巧，並在「治工團體」中學習面對職場人際適應問題及壓力因應策略。
日間照護病房 協助職涯發展
精神醫學部主治醫師劉佩琪表示，日間照護病房主要為開放性治療的環境設施，屬於部份留院性質，讓精神障礙穩定的病友，白天時間在病房接受藥物、心理、團體、職能治療、自我照顧能力訓練、工作評估及工作訓練、社交技巧訓練等多樣化的治療訓練，晚上回到家中與家人生活，藉以維持疾病和藥物遵從的穩定性、生活訓練和能力重建，進而協助精神障礙病友職涯發展。
從病友到生產者 融入正常的生活
職能治療師李宜峰說明，精神障礙病友謀得正職一直是件不容易的事，到處碰壁的失敗經驗已是司空見慣，庇護性的工作和一般性就業的轉銜成了病友可獲取工作資源的一大管道。
在疫情期間，對於治療、職能訓練以及關懷從不間斷，對精神障礙病友而言，首當其衝的日常改變即是戴口罩一事，除每週更新疫情現況建立現實感外，利用團體衛教、防疫桌遊、手繪洗手步驟、減壓耳掛等方式，強化戴口罩的遵從性和落實勤洗手、保持社交距離等方式建立防疫的觀念和行為，也因職能活動常以團體方式進行。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53621
喜歡本文請按讚並分享給好友！更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw