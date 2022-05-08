酒糟肌害嫩臉滿通紅　多管齊下克服臉上蟲害

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亞洲大學附屬醫院皮膚科主治醫師方心禹表示，酒糟性皮膚炎是一種皮膚慢性發炎性的疾病，好發於20歲到60歲的女性，患者三不五時臉就會泛紅，甚至還會發熱、發癢、脫皮、粗糙、血管擴張，再嚴重一點的情況甚至會造成皮膚腫脹以及硬塊，通常好發在中臉位置，包含額頭、鼻子、臉頰兩側及下巴等部位。
蠕型螨蟲誘發免疫發炎 常被誤認濕疹治療
方心禹醫師也強調，蠕形蟎蟲共生狀態失衡是加劇酒糟症狀的原因之一，蠕型螨蟲是一種皮膚寄生蟲，正常情況下會寄生在皮膚上，不會造成影響，但一旦蟲量太多，便可能將毛囊撐大，引起免疫發炎反應，進而變成酒糟，容易在患部生成丘疹膿皰，因常被誤診為濕疹而使用類固醇治療，長久下來反而會讓病情更加惡化，但目前已可使用殺蟲藥物，有效控制症狀。
正常生活作息＋穩定情緒 治療期間避免化妝
方心禹醫師建議，除使用藥物外，也要維持正常生活作息與穩定情緒，避免過度日曬及冷熱環境，減少辛辣刺激、含酒精以及過熱的食物，平時可使用非鹼性皂類、無香料色素、無精油植萃的洗臉產品，一天清潔一到兩次即可，同時也少用面膜、化妝水及去角質產品。
此外，愛美的女性治療期間非必要盡量不要上妝，若真的無法避免，則建議不要使用粉底液、BB霜等濕粉類產品，改用乾粉類的蜜粉或粉餅代替，患者必須要耐心打這場持久戰，才能使肌膚達到穩定。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53623
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