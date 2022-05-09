Toyota Town Ace No.005 ---- 便利上下車的連通式中控台

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一般來說商用車款給人多半是粗糙陽春的形象，不過 Toyota Town Ace 在內裝設計上則滲入不少轎式化的概念，除上回介紹的杯架能夠增加擺放物品之空間便利性外，整合式排檔座亦形成了左右連通的鋪陳，不但視覺美觀較為簡潔，實際對於腿部上也有更多活動的空間，更能滿足不同身高的成員，以戴老闆本身 180 公分左右的身材來說，腳部都還有足夠靈活活動的範圍。而本身車內部橫向空間又較菱利略為寬大，一天工作行駛起來確實更為輕鬆愜意，無形中也減少了精神上的負擔。
值得一提的是，若遇到較為狹窄的工作區域，此時中控台連通式設計的優勢就可以發揮出來，不必再考量如何停車才方便，無論從右方或者左方上下車都很便利，同時車室高度也符合一般成人進出，大幅提升送貨時的便利性。
市面上的小型商用車選擇並不多，除了熟悉的菱利之外，就屬 Toyota Town Ace 與 Carry 有著濃厚的日系風格，而從兩者間也都能找到日系車向來擅長的體貼感，從連通式中控台的表現即可見一斑。
本次油耗方面，Town Ace 自前一次加滿 92 無鉛汽油後，主要還是作為運送貨物為主，載重量同樣保持 600 公斤至 900 公斤之間不變，綜合北部的市區與山路，累積行駛約 251.5 公里後再添加 32.81 公升的 92 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 7.7km/L。