預備 6 月開始交車　全新世代 Acura Integra 宣告正式量產

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Marysville Auto Plant 工廠是 Honda 於北美最先進的工廠之一，自 1995 年開始生產 Acura 品牌旗下車款，目前共有 TLX 、RDX、MDX、NSX Type S 等車款在此製造，而 Integra 則是第五位成員，亦是車系首次於北美生產。
Integra 車系在美國市場編成分為 Integra、A-Spec 及 A-Spec (含 Technology Package)，建議售價介於 31,895~36,895 美元起 (約合新台幣 94.2~109 萬元起)，加拿大市場編成分為 Integra、A-Spec、Integra Elite A-Spec Package，建議售價介於 36,725~44,925 加幣起 (約合新台幣 84.8~103.8 萬元起)，預定 6 月開始交車。
Integra 車系為 Acura 在 1986 年 3 月 27 日登場時，最早推出的 2 款車型之一，另一款為 Legend。Integra 發表後，產地維持在日本鈴鹿，在北美歷經 5 個世代的發展，最終於 2006 年停產走入歷史，經過約莫 12 年的醞釀終於以五門斜背房車的型態復活。目前 Acura 品牌在退出中國大陸市場後，將重心擺回北美市場，而要在國內見到新世代 Integra 應只能等待貿易商引進，不過在缺車情形下，未來要在街頭見到絕非易事。