注入拉力越野精神　Abarth 695 Tributo 131 Rally 登場

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Abarth 今年 3 月推出 2022 年式全系列車款後，近期為了向過去經典的 Abarth 131 Rally 拉力賽車致敬，推出了擁有專屬套件的限量車款 695 Tributo 131 Rally。在外觀上，採用與前輩相同的 Blue Rally 烤漆，並配備鑽石造型 17 吋鋁合金輪圈、垂直四出 Record Monza Sovrapposto 排氣尾管，加上離地高度較高的車身，使得整部車充滿拉力越野的精神。
進到車內，其內部採用 Alcantara 包覆儀錶台，並有 Abarth 131 Rally 專屬字樣與圖形與 Sabelt 座椅 (含藍色飾條)，整體鋪陳以個性、競技化為訴求。
動力配置方面，採用 1.4 T-jet 引擎，可在 3,000rpm 提供 180hp 最大馬力及 250Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 6.7 秒完成，極速為 225km/h。搭配 Koni FSD 避震器、前四活塞 Brembo 煞車卡鉗、前 305mm 後 240mm 通風碟盤，提供優異的操控與制動性。
Abarth 品牌目前在國內市場並無總代理，但有數間貿易商自行引進車輛來經營，提供給喜愛義大利車款的消費者選購。