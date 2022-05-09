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液晶儀表與電子後視鏡上身　22.5 年式 Ford Focus ST-Line Lommel X

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-05-09 20:25:41

福特六和今年 4 月發表 22.5 年式 Focus 車系，針對現行販售的 Focus ST-Line Lommel X、Active 任性版車型進行配備上的變動，增列 12.3 吋全數位儀表板與 E-Mirror 電子後視鏡，價格上也較舊年式調漲 1.9 萬元。

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22.5 年式 Focus ST-Line Lommel X、Active 任性版車型增列 12.3 吋全數位儀表板與 E-Mirror 電子後視鏡，價格上也較舊年式調漲 1.9 萬元。
這次應用在 ST-Line Lommel X、Active 任性版車型上的 12.3 吋全數位儀表板其實早已率先應用於 Kuga 車系與進口 Focus ST 車系上，不過在國產 Focus 車系上則是首見，提供較過往雙環類比指針搭配行車資訊幕更鮮明的科技氛圍。

Ford Focus
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Ford Focus
Ford Focus
12.3 吋全數位儀表板已率先應用於 Kuga 車系與進口 Focus ST 車系上，不過在國產 Focus 車系上則是首見。
Ford 原廠標榜此 12.3 吋液晶儀表板具有 1920 x 720 像素高解析度畫質，對比過往的 4.2 吋行車資訊幕，其不但將悉數車輛資訊整合於中，在增大螢幕之後，閱讀效果自然較優異，更容易掌握車輛狀態，結合前方的 HUD 智慧型抬頭顯示器，行駛起來也多一份安心。

Ford Focus
Ford Focus
螢幕中央為旅程電腦資訊，可記錄兩組用車資訊。
除了車輛的基本設定，目前 Ford 主打的 Co-Pilot360 智駕科技輔助系統也可以從液晶儀表內操作，包含定速巡航控制、車道偏離輔助、碰撞預防輔助、車速限制器、交通號誌辨識等，均以透過方向盤來操控，並可分別進入獨立選單來個別調整。

Ford Focus
Ford Focus
原廠內建的胎壓偵測系統可直接顯示胎壓值。
Ford Focus
Ford Focus
Co-Pilot360 智駕科技輔助系統各項輔助功能均可進入獨立選單調整。
啟動車道維持系統後，中央方向盤的圖示會以灰色、綠色代表是否運作中，格子車輛與前方車輛的跟車距離。
Ford Focus
Ford Focus
電台也可直接於儀表直接做 AM/FM 的切換。
此液晶儀表板可跟隨駕駛模式切換介面，每種模式都有專屬的顏色主題，切換時也有動畫呈現，對於習慣類比指針的一般消費者來說整體新鮮感十足。如在一般模式之下，則是以 Ford 慣用的招牌藍色呈現，在節能模式則使用強調綠能的綠色，切換至運動模式，則以紅色來強調熱血感。

Ford Focus
Ford Focus
節能模式。
Ford Focus
Ford Focus
標準模式 。
Ford Focus
Ford Focus
運動模式。
另外在 22.5 年式限時升級的 E-Mirror 電子式智慧後視鏡，則是透過前後 1080p 高清像素解析的 SONY Starvis IMX290 大光圈高畫質鏡頭將車輛前後的畫面所組成，前鏡頭安裝在前擋風玻璃上，後鏡頭四門 Focus ST-Line Lommel 安裝於牌照框的位置，五門車型則是安裝在擋風玻璃內部。以此次借得的四門車型來說，其攝影鏡頭高度較低，夜間時較容易遭到後方車輛的光線所影響，同時因為裸露在外，也較容易產生髒汙。

Ford Focus
Ford Focus
電源鍵設於後視鏡下方，可關閉變回反射鏡。
Ford Focus
Ford Focus
前後鏡頭都相當清楚，降低碰撞機率。
E-Mirror 電子式智慧後視鏡，其後攝影鏡頭安裝於牌照框上方，照射角度較五門車型略低，同時裸露在外較容易產生髒污，是後續使用時須多加注意的部分。
鏡面本體為電容觸控，可直接透過手指上下調整攝影視角，操作起來十分直覺，不會有過於延遲的感覺。此後視鏡也同步內建行車紀錄功能，即可記錄行駛影像、聲音與車況資料及擷取相片等，G 值感測具備三段調整，當偵測到劇烈碰撞或晃動時，會自動儲存片段，以方便發生意外時留下證據，當然若有不需要的檔案也可直接做刪除。

Ford Focus
Ford Focus
設定介面十分簡單，一秒就上手。
Ford Focus
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內建行車紀錄功能，確保意外發生時即時錄影。
現行 Ford Focus 自從 2019 年推出以來陸續經過多次的配備編成調整，如今已是國內相當熱門的車款。此次 22.5 年式整體變動不大，下放液晶儀表板後價格也有所調漲，不過也進一步提升用車體驗，相信後續晶片供需正常，也勢必會有穩固的銷售表現。

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