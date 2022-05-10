預售價新台幣 438 萬元起　第四代小改款 Audi A8 / S8 正式在台亮相

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外觀方面，第四代小改款 A8 / S8 在車頭換上新鍍鉻翼瑞帆水箱護罩設計，搭配 3D 立體感的前保桿、車頭鍍鉻下氣壩及車尾鍍鉻下擾流設計，照明部分全面標準搭載 HD Matrix 高階矩陣式 LED 極光頭燈組及數位式 OLED 尾燈，帶來專屬動力 Dynamic 模式下離家與返家動態展演功能，也可在車輛靜止時，當後方來車距離低於 2 公尺便可點亮所有 OLED 光源來警示後方。
內裝方面，第四代小改款 A8 車系搭載 Audi 全數位虛擬駕駛座艙及 Bang & Olufsen 3D 音響系統，也配置 Valcona 真皮高階舒適座椅，採用標準軸距的 A8 55 TFSI quattro 享馭版相較小改款前升級多項配備，包括後座電動調整座椅、電動遮陽簾及 Fine Nappa 真皮內裝進階套件均列為標準配備，而 A8 L 55 TFSI quattro 車型可選配「數位化矩陣式極光套件」、「後座禮遇套件」及「四人座頂級套件」等套件，至於 S8 則搭載預測式主動氣壓懸吊、專屬跑車座椅及碳纖維飾板等配備。
安全防護方面，第四代小改款 A8 及 S8 均搭載包含 ACC 主動式定速巡航控制系統、塞車輔助系統、前方預警式安全防護系統、主動式車道維持及偏離警示系統、撞擊閃避輔助系統、左轉預警輔助系統與主動緊急待援輔助系統在內的公路行車輔助套件，以及包含車道變換輔助系統 (盲點警示)、離車安全警示系統、後方橫向車流輔助系統、後方預警式安全防護系統、預警式安全防護系統的都會行車輔助套件，加上包含 360 度環景 3D 顯影與自動停車輔助系統 plus 在內的智慧停車輔助套件。
動力配置方面，A8 55 TFSI quattro 及 A8 L 55 TFSI quattro 均採用 3.0 升 V6 渦輪增壓汽油引擎，搭配 tiptronic 8 速手自排變速箱及 quattro 智慧型恆時四輪傳動系統，可輸出 340hp 最大馬力及 500Nm 峰值扭力，至於 S8 則搭載 4.0 V8 雙渦輪增壓汽油引擎，可輸出 571hp 最大馬力及 800Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.8 秒完成，還具備跑車式限滑差速器及動態全輪轉向。
1994 年日內瓦車展發表的第一代 A8，接替了過去了 V8 車系的旗艦地位，迄今發展出 4 個世代，憑藉 Audi Space Frame 鋁合金車體科技在大型豪華房車中獨樹一幟，台灣奧迪選在 2019 年 8 月正式導入，原廠則在去年 (2021) 11 月發表小改款車型，使四環旗艦之座擁有嶄新的面貌。