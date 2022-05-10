品牌史上最強悍休旅　Aston Martin DBX707 量產下線交車

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Aston Martin DBX707 於今年 2 月亮相，較一般車型有著更出色的性能輸出，外觀部分設計也有所不同，在車頭方面採用面積更大的消光鉻色前格柵及進氣口，前下擾流採用亮黑色處理，日型燈造型也進行更新，車側換上消光鉻色窗框及全新引擎蓋散熱片設計搭配亮黑色門檻，輪圈標準為 22 吋，可選擇運動化或緞帶式設計，車主也可選配升級為 23 吋黑砂面鍛造輪圈或消光黑色與銀色鍛造拋光輪圈，車尾換上新款保險桿造型，車頂增加擾流設計，雙後分流器尺寸加大，排氣尾管骰用雙邊雙出消光黑式樣。
座艙採用深鉻色套件及換檔按鍵圈飾，可選配亮鉻色與碳纖維材質，中控飾板採用亮黑色鋼琴烤漆，可選配碳纖維或銅金色金屬材質。而座椅標準採用運動化樣式，也可為選擇舒適化樣式，兩種選擇均附有電動座椅十六向調節功能及前後座電熱座椅，內裝皮革則提供標準款 Accelerate Sport 極速套件 (真皮皮革搭配 Alcantara® 面料) 及加價選配的 Inspire Sport 匠心套件 (頂級半苯染皮搭配配上 Aston Martin 飛翼繡線座椅頭枕徽飾及鑲有經典網孔與飾條的座椅)。動態駕駛模式部分族換上全新開關，也調整操作模式，在 GT Sport 和 Sport+ 模式下可此用 Race Start (彈射起步) 功能。
動力配置方面，DBX707 維持採用源於 Mercedes-AMG 的 4.0 升 V8 雙渦輪增壓汽油引擎，運用滾珠式軸承渦輪及首席動力工程師 Ralph Illenberger 帶領團隊重調校，搭配全新濕式多片離合器 9 速手自排變速箱，可輸出較標準版 DBS V8 高出 157ps 的 707ps 最大馬力，峰值扭力也較標準版 DBX V8 高出 200Nm 的 900Nm，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 3.3 秒完成。
DBX 車系為 Aston Martin 在 2019 年發表的首款休旅作品，國內市場由總代理永三汽車選在 2020 年 9 月正式發表，目前官方在也在社群媒體上曝光此車的訊息，相信已經在著手規劃導入當中，若有進一步消息，7Car<小七車觀點>將持續追蹤。