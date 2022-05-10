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嘻哈歌手也玩創意　Mercedes-AMG 與 will.i.am 聯名打造獨一無二車款

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-05-10 19:25:40

Mercedes-AMG 與美國知名嘻哈樂團黑眼豆豆 (The Black Eyed Peas) 成員 will.i.am 聯合打造出一台獨一無二的專屬車款，其名為「WILL.I.AMG」。

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WILL.I.AMG
WILL.I.AMG
「WILL.I.AMG」以 Mercedes-AMG GT 63 S 4-Door Coupé 底盤作為基礎，將外型完全重新設計，其中參考了 Mercedes-AMG 過去知名車款 SLS AMG，營造出以往該廠跑車特有的長車頭短車尾身形，與原先的四門車型最大的差異就是雙門換上與 Rolls-Royce 相同的前開式開法，車頭也大膽地結合 G-Class 剛直硬漢的設計。

WILL.I.AMG
WILL.I.AMG
為了彰顯獨特性，該車的廠徽同樣經過重新設計，以 Mercedes-Benz 的三芒星為設計靈感，衍生出一個類似熊頭的圖案，稱作「BEAR WITNESS」，相關的周邊產品也已經開放於海外市場購買。

WILL.I.AMG
WILL.I.AMG
貧民窟出身的 will.i.am 同時也與 Mercedes-AMG 一同創建了「The Flip – Innovation for purpose」計畫，目的就是為了要幫助弱勢孩童們得到更完善的教育資源，讓他們在未來可以闖出自己的一片天，脫離貧窮的苦海。

WILL.I.AMG
WILL.I.AMG
「WILL.I.AMG」的研發時間共長達一年之久，該車的實際製作過程被完整地記錄下來，並且被分成了 6 集，將在 2022 年的坎城影展上發表首映。

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