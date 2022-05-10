動力、外觀與安全大升級 Isuzu N 系列 / F 系列六期新車正式在台發表

我是廣告 請繼續往下閱讀
此次發表的六期新車，全車系均導入自排車型，其中 7.5 噸、9.5 噸、11 噸、 15 噸車型皆採 Isuzu 自主研發 NEES 自手排變速箱，配有液體扭力變化接合器，帶來更加順暢換檔體驗。而 FVR 18.5 噸則採用美國 Allison 自排變速箱，為 FVR 量身調校換檔邏輯，增進動力的效能。
安全配備上，全車系除標配 ABS 煞車系統、ASR 驅動防滑系統、EVSC 輛穩定控制系統，有效改善車輛在行駛過程中的安全穩定性外，也首次導入雙鏡頭 AEBS 緊急剎車系統，LDWS 車道偏移警示系統與 BSD 盲區警示系統，另外 F 系列也導入駕駛座安全氣囊，大幅提升駕駛者的安心度。
在外觀上，六期新車全面調整了全新車頭設計，包含具層次感的新式頭燈組與前保桿造型，更凸顯銳利度的進氣孔，車頭兩側也新增 LED 日行燈。F 系列座艙也首度導入含安全氣囊的三幅式方向盤，中控儀表板採用全採數位顯示，除了介面配色全數更新，中央亦導入 2.4 吋或者 4 吋彩色液晶螢幕，大幅提升辨識度。
動力方面，F-Series 11 噸與 15 噸車型搭載 5.2 升 4HK16H-C 共軌柴油引擎，整體排氣量較五期車降低一級，但扭力提升 8% 至 764Nm 的表現，最大馬力則維持 240ps / 2,400rpm 的水準。底盤同步加強車軸與葉片彈簧強度，可增進耐用度表現。
FVR 18.5 噸車型其 6HK1 引擎經過重新調校後，最大馬力提升至 275ps / 2,400rpm，扭力提升6% 達到 100.1kgm / 1,450rpm，且有50% 時間可發揮 800Nm (81.6kgm) 以上的扭力。而為滿足更多元的載貨需求，六期新車亦導入氣壓式懸吊，於各種路面行駛都能讓車身更穩定、輕鬆駕馭。
適逢台北合眾汽車在台銷售十年，此次發表會不僅能夠看到其努力經營的成果，而六期新車全面性的革新，相信能帶給消費者更優質的選擇。
六期新車全面調整了全新車頭設計，包含具層次感的新式頭燈組與前保桿造型，更凸顯銳利度的進氣孔，車頭兩側也新增 LED 日行燈。