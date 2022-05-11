新台幣 628 萬起　Maserati Ghibli 【Fragment】Edition 限量 6 輛正式在台發表

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Ghibli 【Fragment】Edition 是與日本潮流教父藤原浩跨界合作推出，以如同歌劇呈現，提供兩款車色，包括以白色為基底 Opera Bianca 以及黑色為基底的 Opera Nera，國內引進各三輛，兩種配色均在車身下緣施以消光黑色處理，車頭氣壩配置網狀格柵氣壩，致敬 1966 年的第一代 Ghibli，右下角嵌入了 Fragment 銘牌，車側在前葉子板散熱鰭孔下方轉印上專屬字樣，足踏消光黑 20 吋 Urano 輪圈，搭配黑色剎車卡鉗，C 柱換上了雙閃電標記。
內裝方面，Ghibli 【Fragment】Edition 配備 PienoFiore 頂級公牛皮革的運動型雙前座椅混搭 Alcantara 麂皮椅面，搭配車鋒線滾邊及 Fragment 專屬刺繡，也具備黑色 Open Pore 木紋飾板及湛藍色安全帶。動力配置方面，Ghibli 【Fragment】Edition 採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎搭配 48V 輕油電系統、ZF 8 速手自排搭配後輪驅動，可輸出 330hp 最大馬力及 450Nm 峰值扭力，原廠宣稱 0-100km/h 加速需時 5.7 秒完成，極速為 255km/h。
台灣蒙地拿今日也同步推出該廠在國內的第一間快閃店，以藤原浩發跡地 - 裏原宿為構想來打造，於 5/12 - 6/5 限時登場，現場除了展出今日發表的 Ghibli 【Fragment】Edition之外，也展出藤原浩聯名限量潮流精品，更設有 Instagram 互動拍攝濾鏡，消費者體驗後可獲得 Maserati 精品販賣機一次投幣機會。
透過與潮流品牌的合作，有助於讓 Maserati 更貼近於年輕族群，而快閃店的推出讓消費者有機會近距離接觸 Maserati，相信可提升品牌能見度。