新台幣 79.9 萬元起　第四代 Škoda Fabia 正式在台上市

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全新第四代 Fabia 於 2021 年 5 月發表，將平台架構自前一代的 PQ26 (A06) 更換為 Volkswagen 集團旗下的 MQB-A0 橫置引擎模組化平台，Škoda 為此投資 1.1 億歐元來升級捷克 Mladá Boleslav 工廠產線來對應，並自去年 7 月開始量產。第四代 Fabia 車長增加 111mm 來到 4,103mm，車寬增加 48mm 來到 1,778mm，後行李廂容積提升 50L 來到 380L 的表現，傾倒後座後更可擴增到 1,190L，整體空間表現可較現行車款更為寬裕。
外觀方面，第四代 Fabia 換上新世代 Škoda 車系的設計風格，全車較前一代加入更多鈑金線條，車頭的直瀑式水箱護罩面積放大，變得更為立體，前下氣壩加入主動進氣調節功能，而頭燈造型較前一代更為寬扁銳利，內部導入更先進的 LED 照明技術，足踏 16~18 吋的鋁合金輪圈，車尾換上兩件式橫置式 LED 導光燈組，讓整車的外觀表現更加流線動感，也使得風阻係數僅有 0.28Cd。
內裝方面，第四代 Fabia 換上更簡約且具科技感的座艙鋪陳，儀錶板標準配備 10.25 吋數位式樣，中控台配置 8 吋懸浮式觸控螢幕，空調出風口在外側為圓形，中央則為梯形，排檔桿與手煞車均採用傳統設計，方向盤則換上具兩側操作滾輪的雙幅式造型，配備上則提供了雙區恆溫空調、後座出風口、手機無線充電及 SmartLink 智慧型裝置互連系統套件等。
安全防護方面，第四代 Fabia 具備 9 顆安全氣囊，也標準配備聰明 EYE 智能駕駛輔助科技，提供 ACC 主動式定速跟⾞系統、AEB ⾏駛中緊急煞⾞系統、Front Assist 前⽅輔助系統、Lane Assist ⾞道維持及偏移警⽰系統、Side Assist ⾞側盲點警⽰系統、RTA 後⽅⾞流警⽰系統等。
動力配置方面，第四代 Fabia 採用新一代 EVO 系列引擎，動能版 TSI 及豪華動能版 TSI 均搭載可輸出 110hp 最大馬力及 20.4kg-m 峰值扭力的 1.0 升直列 3 缸渦輪增壓汽油引擎，豪華菁英版 TSI 則搭載可輸出 150hp 最大馬力及 25.5kg-m 峰值扭力的 1.5 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，全車系搭配 7 速 DSG 雙離合器自手排變速系統及前輪驅動。
Fabia 車系誕生於 1999 年，過去 3 個世代累計售出超過 450 萬輛，成為該廠在 Octavia 後第二暢銷的車款，7Car<小七車觀點> 近期已試駕搭載 1.5 升動力的豪華菁英版 TSI 車型，詳細報導 [請按此參閱]。