HR-V、T-Roc R、e-2008 等多款新車現蹤　經濟部能源局 2022 年 4 月份油耗暨電動車能耗測試出爐

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進口小客車部分，可見到近期上市的小改款 Audi A8、大改款 Audi RS 3 Sportback、Mazda3 e-SKYACTIV X Edition、小改款 Volkswagen T-Roc 及 Volvo XC60 Polestar T8 等車款通過測試，另外也可見到新年式的 Maserati Levante Modena S 與 Subaru XV 2.0i-S EyeSight 車型，而 Volkswagen 更出現高性能版本的 T-Roc R，在層峰品牌部分則有 Aston Martin Vantage Roadster F1 Edition 及 Bentley Continental GT Speed Convertible 測試完成。
進口小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行車) 車款部分，可見到預售中的 Audi SQ7 及 Hyundai Staria 通過測試，另外也有新年式的 Volkswagen T6.1 Kombi L 及 Multivan L 兩款長軸商旅車，以及 BMW X6 M50i 及 Mazda CX-5 兩款 SUV 產品測試完成。
電動車方面，本月可見到正在預售階段的 BMW i4 雙車型 (eDrive40 及 M50) 加上 Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ 通過測試，採用 WLTC 測試方式的 i4 繳出 544~626 公里的滿電最高續航里程，至於 EQS 53 4MATIC+ 則採用 NEDC 測試方式，滿電最高續航里程為 616 公里，至於 Peugeot 則將透過 e-2008 來擔綱該廠在國內的首款純電動車，在 NEDC 測試之下具備 385 公里的滿電最高續航里程。關於各品牌新車在國內上市的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤，敬請鎖定。