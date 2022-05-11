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HR-V、T-Roc R、e-2008 等多款新車現蹤　經濟部能源局 2022 年 4 月份油耗暨電動車能耗測試出爐

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-05-11 15:25:40

經濟部能源局今日 5/11 公布 2022 年 4 月份燃油車油耗及電動車能耗測試結果，在國產車部分僅有自小客車出現 Honda HR-V 通過測試，採用符合六期環保規範的 1.5 升 i-VTEC 直列 4 缸自然進氣汽油引擎，導入 EOP 電動油泵，搭配終傳比降低的 CVT 無段變速系統及前輪驅動，於 6,600rpm 時可輸出 121ps 最大馬力，於 4,300rpm 時可輸出 14.8kg-m 峰值扭力，平均油耗均為 17.0km/L。至於國產小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行車) 則無任何車款送測。

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進口小客車部分，可見到近期上市的小改款 Audi A8、大改款 Audi RS 3 Sportback、Mazda3 e-SKYACTIV X Edition、小改款 Volkswagen T-Roc 及 Volvo XC60 Polestar T8 等車款通過測試，另外也可見到新年式的 Maserati Levante Modena S 與 Subaru XV 2.0i-S EyeSight 車型，而 Volkswagen 更出現高性能版本的 T-Roc R，在層峰品牌部分則有 Aston Martin Vantage Roadster F1 Edition 及 Bentley Continental GT Speed Convertible 測試完成。

進口小貨車、小客貨兩用車及小客車 (非轎式、非旅行車) 車款部分，可見到預售中的 Audi SQ7 及 Hyundai Staria 通過測試，另外也有新年式的 Volkswagen T6.1 Kombi L 及 Multivan L 兩款長軸商旅車，以及 BMW X6 M50i 及 Mazda CX-5 兩款 SUV 產品測試完成。 

電動車方面，本月可見到正在預售階段的 BMW i4 雙車型 (eDrive40 及 M50) 加上 Mercedes-AMG EQS 53 4MATIC+ 通過測試，採用 WLTC 測試方式的 i4 繳出 544~626 公里的滿電最高續航里程，至於 EQS 53 4MATIC+ 則採用 NEDC 測試方式，滿電最高續航里程為 616 公里，至於 Peugeot 則將透過 e-2008 來擔綱該廠在國內的首款純電動車，在 NEDC 測試之下具備 385 公里的滿電最高續航里程。關於各品牌新車在國內上市的最新消息，7Car<小七車觀點> 將持續追蹤，敬請鎖定。

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