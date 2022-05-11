國內預計 2023 年引進　全新第三代大改款 Land Rover Range Rover Sport 正式登場

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全新第三代 Range Rover Sport 融入了 JLR 集團近幾年來強調的設計哲學，相較上一代變得簡潔俐落，圓潤的外型下藏著許多肌理線條，並整合了隱藏式水箱護罩、平整化玻璃與隱藏式車門把手等，使得風阻係數僅有 0.29。燈具設計變化相當大，細節上以黑色飾件強化運動感，車尾也以 LED 燈條貫穿其中，並下移牌照位置，營造出較為動感的跑格。
內裝部分，同樣延續家族獨有的奢華感，並使用 Ultrafabrics 仿皮材質鋪陳，導航、媒體及車輛設置等皆可使用中控台上的 13.1 吋懸浮式曲面觸控螢幕操作，前座配有 22 向電動調整、通風/加熱功能還具有按摩功能，車室內的負離子車艙空氣淨化系統及 Meridian Signature 環繞音響提供更優質的駕駛氛圍。
安全方面，結合了最先進的駕駛輔助系統，自動剎車輔助系統、360 度 3D 環景攝影，包括前、後停車感應器、水深感應、ClearSight 對地視野 4 和輔助照明、巡航控制系統、駕駛疲勞警示系統、車道維持輔助等功能。
動力部分，消費者可選擇六缸 Ingenium 汽、柴油引擎搭配 48V 輕油電系統，另外還有旗艦雙渦輪 V8 引擎版本，可發揮 530PS 最大馬力，2024年還會推出純電車型。越野表現方面，搭載全方位動態控制系統、可變式氣壓懸吊、四輪轉向系統、主動式電子差速器與扭力分配系統，依舊保有 Land Rover 強調的越野能力。
相較於 Range Rover，Range Rover Sport 更強調運動化跑格精神，在 SUV 當道的紅海市場中可說是少數有英倫傳統跑車化 LSUV，雖然在國內市場仍屬於小眾市場，但對於死忠車迷來說，確定引進的消息還是令人期待。