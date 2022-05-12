帥氣雅痞歐巴　Kia Sportage X-Line AWD 試駕

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●全新第五代大改款車型，外觀、內裝悉數重新設計
●採用全新 N3 平台，提供標準軸及短軸（歐規）車型，國內以標準軸車型為主
●捨棄柴油引擎，改採 1.6 升汽油渦輪引擎
●全車系標配 Level 2
●首次採用中文化主機系統
●雙 12.3 曲面螢幕
Kia 原廠於 2021 年 6 月正式發表第五代 Kia Sportage 車型，總代理台灣森那美起亞也以極快的速度引進，訂於今年第二季發表，編成與部分配備已經釋出，分別是 Trendy、Apex 與 X-Line AWD 三個等級，車型等級命名邏輯也遵照原廠策略，不再以中文方式表達，售價部分則還有待公布。
全新第五代大改款 Kia Sportage 是由 Kia 南韓、德國、美國及中國大陸團隊聯合設計，採用 EV6 電動車上首度亮相的 ‘Opposites United’ 設計語彙，搭載全新 N3 平台，車長 4,660mm、車寬 1,865mm、車高 1,660mm，軸距為 2,755mm，整體尺碼進一步放大。外觀部分，車頭加入新式的大面積的虎式水箱護罩，以本次試駕的 X-Line 車型來說內部格柵還以黑色飾條點綴，全新的旋標造型 LED 日行燈造就獨特的前衛感，整體辨識度極高。車側方面窗框由前向後勾起，同樣以黑色烤漆處理，D 柱則加入 Kia 近期新車可見的鍍鉻飛翼飾板，並配備 19 吋雙色鋁圈。來到車尾，橫貫式 LED 尾燈看似保留上一代的連貫設計，但中央僅以飾條來點綴，並且將牌照框下移，加上隱藏式的後雨刷設計使得行李廂蓋表面相當簡潔。
第五代大改款 Kia Sportage 搭載全新 N3 平台，車長 4,660mm、車寬 1,865mm、車高 1,660mm，軸距為 2,755mm，整體尺碼進一步放大。
全新的旋標造型 LED 日行燈造就獨特的前衛感，類分離的設計辨識度極高。
Apex 與 X-Line AWD 車型採用 19 吋雙色切削鋁圈，配胎尺碼為 235/55 R19。進到車內，整體鋪陳較上一代大幅度進化，採用與 EV6 相同的設計語彙，維持靠向駕駛人的設計，中控台加入兩組 12.3 吋數位螢幕構成的曲面儀表板，更重要的是多媒體系統終於新增繁體中文化的介面，相信更能進一步吸引國內消費者。其餘配備也不馬虎，包含稍早在 EV6 上可見的 E-SHIFT 電子旋鈕排檔系統及電容觸控空調介面都無缺席，其餘配備以本次的試駕車來說還有 64 色氣氛燈、Harman / Kardon 音響系統、ASD 主動聲浪模擬系統、Qi 手機無線充電、雙前座通風加熱座椅等。另外中控台材質也運用更多的軟塑膠結合，輔以霧銀與亮黑色烤漆飾板點綴，就視覺與觸覺來看，車內質感比起上一代提升不少。
全新三幅式方向盤中央飾蓋擁有全新廠徽，左邊為行車電腦控制，右邊為 ACC 系統設定。
儀錶板採用雙 12.3 吋曲面螢幕構成。
12.3 吋數位螢幕大幅精進車內科技表現，內部顯示介面資訊量適中，效果也清晰。
中控台上方配置 12.3 吋曲面觸控螢幕，內部介面首次加入中文化界面，相信更能滿足國內消費者使用。
中控台空調出風口下方設有電容式觸控螢幕，可切換為空調或音響操作介面，兩側實體旋鈕也會隨之切換為溫度或音量等功能。
中央鞍座整合 E-SHIFT 電子旋鈕排檔系統。
下方則以有 Drive Mode 旋鈕、Lock 鎖定以及陡坡緩降、Auto Hold、停車雷達、環景影像開關。
本次試駕的 X-Line AWD 配有冷熱通風座椅與方向盤加熱功能。
中央鞍座設有兩組開放式杯架，並設有活動檔板可依需求調整空間。
前座選用雙材質鋪陳，左右腰部的包覆性不算強烈，但整體支撐性仍在水準之內。
USB 孔位於前座椅背後方側邊，同時也提供掛勾，大幅提升後座的機能性。
受惠達 2,755mm 的軸距，後座足部空間表現優異，即便中央隆起高度不小，但依舊有足夠的空間餘裕。
後座標配冷氣出風口，出風口處下方也有一處開放式置物槽。
全景式天窗為選配項目。
打開行李廂蓋，其內部空間在標準 5 人座狀態即有 586 公升的表現，底部也相當的平整，利用後座 6/4 分離傾倒機能，更可擴大至 1,872 公升的表現。安全配備方面，Kia 原廠提供 Sportage 相當完整的科技輔助配置，包含 FCA 前方預防碰撞系統支援車輛、行人與自行車偵測功能，以及具 Level 2 輔助的 HDA 高速公路駕駛輔助系統，能維持車輛在車道中央並主動保持與前車距離，NSCC 智慧導航巡航控制能依據導航提供的道路訊息以最安全的時速行駛，BCA 盲點輔助除了提供圖像與聲音警示之外，亦會主動拉回車身避免碰撞，BCA 則是能夠在倒車時偵測後方車輛，避免碰撞、BVM 盲點圖像監測則透過兩側鏡頭將畫面投射於液晶儀表當中，提供駕駛更豐富的盲點資訊。較可惜的是，先前於 EV6 見到的 RSPA 遠端智慧停車輔助並未引入台規版本當中。
至於動力系統部分，此回第五代 Sportage 捨棄先前慣用的柴油引擎，改採用與 Tucson L 相同的 Smart stream 1.6 升渦輪增壓汽油引擎，搭配 7 速雙離合器自手排設定，可以輸出最大馬力 180ps，最大扭力則為 27.0kg.m，實地於市區行使，油門僅需輕輕踩下就可以感受到豐沛的扭力，一般行車狀況足以應付。如果遇到需要急加速的路況，變速箱也能很快降檔反應，維持引擎輸出的甜蜜點，整體表現與 Tucson L 相當。而上一代為胎噪聲部分也得到明顯的改進，就算提升車速其輪胎滾動聲音不易感到，可見本次 Sportage 對於全車 NVH 工程有明顯的改進。
底盤四輪獨立的設計讓人明顯感受到歐化的訴求，路面資訊傳回握方向盤的手中及乘坐於座椅的身體堪稱適中，足以掌握車體動態但不致於影響乘坐品質，方向盤回饋力道介於常見的歐系與日系 SUV 之間，指向性也便於駕駛預測動向，帶來休旅車中屬上乘的信心感。
Kia 近幾年在新車設計與開發上有著顯著的突破，每發表一部大改款新車都獲得不錯的評價，從去年的新世代 Carnival、Sorento，到今年的 EV6、Sportage，每次的駕馭與科技氛圍的營造上均帶來耳目一新的感受。隨著品牌形象持續躍進的過程中，若新一代 Sportage 可提供具有競爭力的售價與配備設定，相信更能幫助 Kia 在國內站穩腳步銷售根基。