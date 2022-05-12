疫情反覆，口罩不離身，皮膚問題該如何解決？

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戴上口罩後，摩擦、悶熱容易使肌膚產生問題，而原本敏感的肌膚則會更加惡化。皮膚專科醫師曾世鳴表示，口罩覆蓋摩擦下，臉部皮膚容易發炎；且皮膚溫度會上升，導致出油量增加而惡化痘痘問題。口罩束帶也容易使耳朵受傷。皮膚是人體的防禦器官，能阻擋外界傷害，但長期過度物理性磨擦與刺激，會讓皮膚角質層破損，表皮水分大量流失而造成皮膚乾燥，進而造成發炎或各種臉部問題，都與皮膚屏障受傷有關。
皮膚專科醫師許哲豪說到，人中、下巴、嘴唇周圍，口罩摩擦、毛孔阻塞、溫熱潮濕，都容易造成痘痘症狀更嚴重，溫度每升高一度，出油量就增加百分之十，戴口罩若清潔不乾淨，或彩妝卸妝不完全，毛孔阻塞就容易出痘，皮膚表層菌落生態失衡，痘痘粉刺就容易增加。
▲皮膚專科許哲豪醫師
是否口罩問題，需醫師診斷確認
皮膚專科醫師陳佩軍提醒，有皮膚狀況，建議先與請皮膚科專科醫師確認，是否為口罩帶來的問題。痘痘、酒糟惡化……許多疾病，診斷錯誤導致處置錯誤，反而得不償失。若確認是口罩帶來的問題，最好的處理方式，當然是不要戴口罩，但在疫情期間，這無非天方夜譚，只能先照顧好皮膚為主，選擇適合的口罩，大小、材質合格，等到口罩疹初步改善後，可以使用星動光來改善膚質。
星動光輔助皮膚健全發展，解決口罩問題
口罩帶來的多樣問題，曾世鳴醫師表示，星動光作為新一代調理肌膚問題的儀器，對於前述每個問題都有相對應的治療改善效果，如星動光可抑制皮脂腺的分泌，藉此控油而改善痘痘的發生；星動光還能抑制皮膚發炎，調節免疫系統，促進膠原蛋白、增強皮膚修復能力，提升皮膚抵抗力。皮膚健康且結構完整，可以改善口罩帶來的種種問題與不適，曾世鳴醫師表示，即使在日後疫情緩解，不須戴口罩，星動光也是日常生活良好的保養方式。
許哲豪醫師表示，星動光溫和、安全，兼具保養與治療的功能，有別於傳統型雷射，單一波長且高能量，都可能有爆痘的情況發生，星動光以光養膚，利用溫和的光波段，做治療時比較不會傷害角質層，並非破壞新生的作用，逆轉光老化造成的傷害同時，也能改善痘痘、痘疤、酒糟、長期配戴口罩帶來的暗沉現象。
▲皮膚專科陳佩軍醫師
多種濾片，針對不同皮膚狀況
雷射與光的原理有許多，星動光強大之處，在於多種不同濾片，陳佩軍醫師表示，患者可以與皮膚科醫師商量，針對不同皮膚狀況做選擇，不管是針對痘痘或者毛囊炎，星動光都能使用。星動光其中一個很大的特色就是打完後沒有明顯的修復期，就能達到皮膚狀況的改善。
若是因為戴口罩，皮膚出現問題的當下，陳佩軍醫師建議，先將目前症狀處理好後，再考慮使用星動光做保養；皮膚出現問題時，就像是感冒，而一般人健身運動想促進身體健康，也是需要先治好自身感冒的生理症狀，危機狀態結束，再做其他保養行為。皮膚也一樣，當膚況有問題的時候，先尋求皮膚專科醫師的協助，改善皮膚問題，之後再用星動光讓自己的膚質向上提升！
反轉光老化，保養兼治療
除了應對口罩問題，陳佩軍醫師表示，痘痘出油肌、酒糟肌等出油量較大，也適合使用星動光；輕熟女想要改善皺紋、斑點等光老化症狀，也能利用星動光，額外針對斑點、膠原蛋白流失的狀況作加強；敏感肌膚同樣適合，因為並非使用破壞新生的機制來進行治療，而是保養與保存膚質，老少咸宜。
提到光老化，許哲豪醫師表示，星動光在國外《國際美容及雷射治療》雜誌，有篇十二年追蹤研究，兩千多例受試者中發現，能改善光老化，減少細紋、毛孔減少，同時利用反射式共聚焦顯微鏡後，發覺皮膚表皮與真皮層，都有回春效果，微血管絲也有減少，血管絲減少，泛紅就會改善，是能夠長期使用的安全治療。
▲皮膚專科曾世鳴醫師
敏感皮膚也不怕，星動光協助改善
有些皮膚問題，就算沒戴口罩，敏感不適也時常發生。曾世鳴醫師舉例，如酒糟性膚質，牽涉許多因素，如免疫系統、神經系統、循環系統與皮膚結構失衡等，這樣的疾病在治療上十分棘手，因為每個人的病因都不同，而星動光利用不同濾片，可以在同次的治療中，給予皮膚完整的照護與調理。酒糟病人在皮膚專科醫師的治療中，輔以星動光的施打，能減少增生的微血管，改善痘痘、臉部泛紅與發炎等問題。星動光的治療計畫，建議治療間隔為三到四周，治療次數則視病人需求與所要改善的問題而定，如果達到預期目標，治療間隔與次數皆可與皮膚專科醫師討論而做適當調整。
星動光安全溫和的特性，許哲豪醫師建議，初次接觸醫學美容，或者皮膚敏弱的患者可以考慮使用，不會破皮，多功能治療，包含了表皮改善、真皮層、膠原蛋白的增生，細紋、暗沉改善的效果，探頭也有分大中小尺寸，治療上更精準，能更針對患部，安全舒適程度更高。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53641
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