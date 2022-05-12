台灣洗腎肝病族群350萬人　口服藥治療前看禁忌

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據東方日報報導，香港醫管局發布的新聞中，在港Paxlovid已使用9,700多人，而Molunpiravir已治療1.77萬人，其中逾6,000名為染疫的安養中心長者，因Molunpiravir可將膠囊打開，藥粉溶於水中服用，適合年紀大、吞嚥能力差的長者，而兩種藥物均能有效預防用藥者演變成重症，並降低死亡率。
▲Molunpiravir是膠囊藥丸，可將膠囊打開，藥粉溶於水中服用。圖片來源東方日報
▲Paxlovid藥錠較大。圖片來源東方日報
該則報導中醫管局臨床傳染病治療專責小組主席曾德賢醫師表示，香港病人用藥副作用輕微，服用Molunpiravir後有腸胃不適、頭痛；服用Paxlovid後，有5.6%會短暫失去味覺，逾3%患者肚瀉，由於Paxlovid對肝腎功能會有影響，可能與心臟藥物及抗凝血劑相沖，增加自發性出血機會，少數病人必須立即停藥。
由於台灣是舉世聞名的洗腎王國，而肝病亦是困擾華人地區的國病，胸腔內科黃軒醫師特別提醒，對於需要經過肝腎代謝的Paxlovid，較不適用肝腎功能不良的染疫者，或者慢性病用藥較多的長者，亦須注意日常用藥，與口服抗病毒藥物是否會相互影響。開始治療前，需要先清楚告知主治醫師正在服用的藥品及保健食品，讓醫師判斷如何選擇治療用藥。
至於另一種抗病毒藥物Molunpiravir，不經過肝腎代謝，也較不會與日常用藥互相影響，適合用在肝腎功能不良或是慢性病用藥較多的染疫者，而因為這個藥物是與病毒的遺傳物質相似來達到抑制病毒的目的，因此對於懷孕或者18歲以下族群較不適用。
指揮中心也已經購入兩種口服抗病毒藥物Molunpiravir及Paxlovid，各具不同的藥物機轉及代謝方式，作為具有重症風險因子的染疫國人治療使用。在兩種口服抗病毒藥物備用量陸續增加下，民眾不用恐慌，口罩、疫苗不可少，有疑似症狀或是收到防疫通知儘速快篩，重症高風險感染者儘速就醫尋求協助，有效打斷病毒傳播鏈。
資料來源：https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20220426-0426_00176_061/醫管局：倘爆第6波疫情--口服藥足夠供應
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53725
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