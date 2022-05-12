基因性視網膜退化疾病多元！ 醫籲：及早檢測、治療掌控病情

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中國醫藥大學附設醫院眼底病尖端治療中心陳珊霓主任說明，台灣每兩千位就有一位是基因性視網膜退化的患者，在他們的視網膜中，由於感光細胞（桿狀細胞先受到影響）或視網膜色素上皮細胞出現異常，因此可能無法正確或根本無法製造蛋白質，隨著時間的流逝，就會出現視線變黑、模糊的現象，最終可能會失去視力。
藥物治療單一基因缺陷 彩色人生已不再是夢想
基因體醫學與精準醫療的發展，也讓此類疾病的基因療法已不再是夢想。陳珊霓主任舉例來說，其中如 RPE65 基因缺陷所導致的視網膜色素變性，治療方法主要是將正常的RPE65基因透過病毒顆粒載體注射入視網膜，讓細胞能夠製造正常的RPE65蛋白。這也是FDA批准基因療法用於治療遺傳性的疾病的第一例， 更進一步打開了基因治療希望的大門，讓過去認為沒有機會被治療的患者，逐漸見到曙光，也期望在可預期的將來，這群病友能有更好的醫療照護，以及被治療改善的可能。
預防醫學當道！ 及早檢測避免遺傳性疾病
「大家都知道預防勝於治療，尤其是先天性的疾病，首先要了解是哪些原因造成這些疾病。」陳珊霓主任說明，如果能事先防範，例如父母婚前主動進行遺傳基因的健康檢查。另外，小孩如果不幸罹患這類疾病，父母要堅強接受並立即到院檢查治療，讓復原機會升到最高，最重要的是治療後應定期回診檢查，以免其他病變或復發的產生，才能真正掌控疾病。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53700
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