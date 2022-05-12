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癮君子「三手菸」藏致癌隱憂！　家人首當其衝

癮君子「三手菸」藏致癌隱憂！　家人首當其衝
癮君子「三手菸」藏致癌隱憂！　家人首當其衝

健康醫療網

2022-05-12 11:31:00

【健康醫療網／記者曾正豪報導】根據國民健康署109年調查顯示，過去一週內有家庭二手菸暴露的女性近3成（27.4%），遠高於女性吸菸率（2.9%），又二手菸會釋放出7,000種以上的化學物質，其中包含數十種致癌物質，國民健康署吳昭軍署長建議，有吸菸的朋友們，戒菸遠離危害，就是適逢母親節送給媽媽最好的「健康禮物」！

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在家吸菸成「三手菸」　危害家人健康

這些年來政府透過持續宣導，使民眾對無菸公領域認知越來越普及，卻也讓癮君子們轉入私領域吸菸，導致家人暴露於菸（煙）的時間增加。二手菸已被國際癌症研究中心（IARC）歸類為一級致癌物質，美國疾病管制與預防中心（CDC）亦指出二手菸暴露可能導致罹患冠狀動脈心臟病、腦血管疾病及肺癌。

另有研究證實，室內物品表面吸附二手菸產生的半揮發性有機化學物（如：尼古丁、可替寧、多環芳香烴、亞硝胺等）而成為三手菸，並緩慢的釋放至室內空氣中，導致長時間在家者暴露的風險增加。

設定戒菸日　成功率增兩成

由此可見，無論一手菸、二手菸及三手菸對身體都有害，國民健康署呼籲不論自己是吸菸者，還是家中有人吸菸，為了自己及所愛家人的健康，建議可透過設定有意義的日子做為戒菸日，以提高戒菸成功率，調查顯示有設定戒菸日的戒菸者比未設定者戒菸成功率增加約2成。

戒菸不適反應勿放棄　尋求專業協助

戒菸期間，可能會出現些許身體不適的症狀，如：暴躁易怒、沮喪低落、難以入睡等，許多吸菸者很容易因此放棄，但這些是身體正處在適應尼古丁減少的暫時反應，透過專業協助，以利事半功倍。



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=53673

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