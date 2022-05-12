新台幣 122.8 萬元起　小改款 Volkswagen T-Roc 正式在台上市

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外觀方面，小改款 T-Roc 全車系換上新式的廠徽、字標以及 LED 頭燈組，其中 R-Line 車型具有專屬 R-Line Performance 套件，保桿取消兼具日行燈與方向燈功能的環形 LED 燈組，改以直立 LED 燈組陳列，同時標配 LED Matrix 矩陣式頭燈，並含有水箱護罩連貫式 LED 定位燈。330 TSI 標配 R-Line Performance 套件，保桿取消兼具日行燈與方向燈功能的環形 LED 燈組，改以直立 LED 燈組陳列，同時標配 LED Matrix 矩陣式頭燈，並含有水箱護罩連貫式 LED 定位燈。至於 R 車型則搭載專屬 R 外觀套件，足踏 Estoril 鋁合金輪圈，並配置雙邊雙出排氣尾管。
內裝方面，小改款 T-Roc 最主要的變動之一，在於換上觸感較柔軟的中控台，取代了舊款的硬塑材質。在配備部分，280 TSI Style Design 與 330 TSI R-Line Performance 車型，分別採用 Vienna 運動型真皮座椅和 Nappa Carbon 碳纖維紋運動型真皮座椅，以及 Air Care Climatronic 觸控式雙區電子恆溫空調，並且新增駕駛座 12 向電動調整附記憶功能及 Easy Open / Close電動尾門；另外中控台也標配最新 Discover Pro 9.2 吋多媒體鏡面觸控主機 (MIB 3)、原廠中文導航系統 / MapCare 圖資更新、Digital Cockpit Pro 10.25 吋全邏輯數位化儀表、App-Connect 多媒體手機鏡射及手機無線充電裝置。至於 R 車型則擁有專屬碳纖維紋路 Nappa 皮質包覆 R 跑車座椅、專屬 R 方向盤含銀色換檔撥片。
安全科技方面，小改款 T-Roc 搭載 IQ.DRIVE 智能駕駛輔助系統，加入 Travel Assist 智慧車陣穿梭系統，整合全速域 ACC 主動式固定車距巡航系統、車道維持及偏移警示系統、主動式車道修正輔助系統，另新增 Emergency Assist 緊急待援輔助系統及主動乘員防護系統 (前方及後方偵測)，而 330 TSI R-Line Performance 車型更擁有 LED Matrix 矩陣式頭燈與 DLA 動態頭燈自動切換。
動力配置方面，280 TSI 車型採用 1.5 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，最大馬力 150ps / 5,000 - 6,000rpm、最大扭力 25.5kgm / 1,500 - 3,500rpm；330 TSI R-Line Performance 則有最大馬力 190ps / 4,200 - 6,000rpm 和最大扭力 32.6kgm / 1,500 - 4,100rpm，另外還搭載包括 R-Line Performance 專屬運動化懸吊系統，車身降低 10mm，同時具有 4MOTION 主動式智慧型四輪驅動系統和 Progressive Steering 動態齒比轉向輔助系統。至於 R 車型則採用 2.0 升直列 4 缸渦輪增壓汽油引擎，可輸出 300ps 最大馬力及 40.8kg-m 峰值扭力，0-100km/h 加速需時 4.9 秒完成，極速達到 250km/h，也配備 DCC 主動式懸吊系統。
T-Roc 車系最早於 2017 年發表，產品定位介於 T-Cross 與 Tiguan 之間，台灣福斯選在 2020 年引進，而 2021 年 11 月時原廠發表小改款車型，國內自 3 月份預售迄今，獲得不錯的市場反應，如今在正式上市之際，一舉增加旗艦的 R 車型，預料也可如同 Tiguan R 般在短時間內即可售罄。