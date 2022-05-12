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增列 2.4 升渦輪引擎　美規 2023 Toyota Highlander 登場

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-05-12 18:25:40

現行第 4 代 Toyota Highlander 於 2019 年推出至今一直是北美市場相當熱門的車種，近期 Toyota 原廠宣布推出 2023 年式車型，針對動力、配備進行調整，並首次導入於 Lexus NX 車系應用的 2.4 升渦輪動力，售價部分尚未公布，預計下半年開始於北美市場販售。

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在外觀上 2023 年式 Toyota Highlander 並無明顯的變化，配備上則略有調整，在 XLE 和 XSE 車型方面將電動腳踢尾門列入標配，而電折後視鏡則於 Limited 及 Platinum 車型上也成為標配。

內裝方面，Limited 以及 Platinum 車型都均採用雙 12.3 吋螢幕，其中儀表板可以隨駕駛模式呈現 4 種不同介面，同時手機無線充電盤也移到中控螢幕正下方，使得操作上更為方便。另外，若選擇 Harvest Beige 及 Glazed Caramel 為主的內裝色，副色調則會以黑色取代原本的 Noble Brown。

動力方面，除了原有的 2.5 升油電混合動力之外，此次亦追加 Lexus NX 350 上的 2.4 升渦輪增壓直列 4 缸取代原先的 3.5 升自然進氣 V6，最大輸出馬力為 265 匹、最大扭力則為 309lb-ft (42.7kgm)，並搭配 8 速手自排變速箱。雖然整體輸出值較 6 缸引擎整整少了 30hp，不過扭力值卻提升，當載滿 7 人或 8 人時也足敷使用，另外原廠宣稱其平均油耗維持不變，保障新車的燃油經濟性。

目前官方尚未公布 2023 年式車型的售價，不過考量目前原物料及晶片短缺的情形，可能會較過往有所調整。Highlander 過去總代理並未正式引進，但依然有貿易商看準商機少量引進，成為國內數量相當稀少的 Toyota 車款。

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