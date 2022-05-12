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129.9 萬起 / 追加入門 9 人座 Kombi 車型　全新 2022 年式 Ford Tourneo Custom

▲ （圖／7Car 小七車觀點）
▲ （圖／7Car 小七車觀點）

7Car 小七車觀點

2022-05-12 19:25:40

福特六和今日 5/12 宣布推出 2022 年式 Ford Tourneo Custom 福特旅行家，並新增導入 9 人座 Kombi 車型，同時開出市場首見的 129.9 萬元預售價格，其餘車型在配備上也都有所精進，希望能夠透過這次的編成調整來吸引更多的消費者入主。

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作為 Transit 車系的一員，Ford Tourneo Custom 長年在歐洲市場向來有穩固的銷售表現，自 2014 年引進國內市場後，分別於企業、短途接送、長照福祉車等市場也佔有一席之地。而這次 2022 年式新增的 9 人座 Kombi 車型，其主要是搶攻商務用車市場，採用單邊右側滑門與專屬腳踏板設計，車艙內部也含有皮質包覆三幅式多功能方向盤、4.5 吋 SYNC 3 娛樂通訊系統、6 具揚聲器喇叭等配備，滿足駕駛與乘客基本訴求。

在擴編車系編成同時，8 人座及 9 人座尊爵型車型皆同步升級 8 吋懸浮式 SYNC 3 娛樂通訊系統螢幕， 9 人座尊爵型亦追加配備 Ford Co-Pilot360 系統，包含 ACC 主動式定速巡航系統、PCA 前向碰撞預警系統、LDW 車道偏移警示系統／LKA 車道偏移輔助系統、BLIS 視覺盲點偵測系統和駕駛疲勞警示系統。

動力部分全車系統一搭載 2.0L EcoBlue 直列四缸渦輪增壓柴油引擎，依車型不同，分別擁有 130ps／36.7kg-m 以及 170ps／42.3kg-m 的最大峰值輸出。

隨著原廠於海外市場推出大改款車型，意味著現行 Ford Tourneo Custom 也正式進入產品末期，相信在補足更多車型與配備後，應能吸引有當下需求的業主關注。

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