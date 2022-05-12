史上最狂暴 LSUV　Cadillac Escalade-V 正式發表

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經過 1 月份的預告，Cadillac 原廠正式發表 Escalade-V 頂級性能休旅車。Escalade 自 1999 年至今就受到許多成功人士歡迎，是高級休旅車的開創元老之一。而 Escalade-V 的出現，更是將性能推向極限，車頭及車尾都換上了 V-Series 風格的套件，排氣管以四出方式排列，尺寸誇張的 22 吋鋁圈同樣也是 V-Series 獨家樣式，前輪內部可看到亮紅色的六活塞 Brembo 卡鉗，不僅極具視覺張力，亦有優異的制動效果。
Escalade-V 車頭及車尾都換上專屬 V-Series 風格套件，排氣管以四出方式排列。
Escalade-V 採用尺寸誇張的 V-Series 獨家樣式 22 吋鋁圈 ，前輪內部可看到亮紅色的六活塞 Brembo 卡鉗。進到內裝，可以看到使用大量類白金飾板點綴，中控飾板、門板均以斑馬木紋作為裝飾，並且配有通風加熱座椅、38 吋 OLED 曲面螢幕、全景天窗等豪華配備，頭枕上也整合了 AKG 高級音響系統，營造出美式豪華休旅車獨有的氣息。
動力表線上，採用 V-Series 獨有的 6.2 升 V8 引擎，內部的機械增壓器比 CT5-V Blackwing 擁有優異的進氣效率，最大可輸出 682 HP 最大馬力與 885 Nm 最大扭力，配上 10 速手自排變速箱及四輪驅動，0 到每小時 100 公里可在 4.4 秒內達成。懸吊系統對應升級後的動力也大幅度升級，具有可調式阻尼及氣壓功能，啟用 V 模式時，最多會降低 0.8 公分來增加車輛穩定性。
Escalade-V 將於 2022 年夏天開放購買，同樣比照標準車型提供短軸及長軸版車型，不過則會以限量的方式出售。Cadillac 雖然目前暫無總代理，但國內仍有一群死忠的美式車迷，仍有貿易商鎖定商機引進，說不定日後也會有機會可以在路上看到 Escalade-V 奔馳的身影。