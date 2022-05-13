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台灣大車隊集團旗下推出「居家安心方案」及「長照送餐」貼心關懷

▲ （圖／Carture 車勢文化）
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Carture 車勢文化

2022-05-13 11:25:20

台灣大車隊集團旗下生活大管家、全球快遞愛鄰快送抓緊疫情商機推出新服務，生活大管家推出「居家安心方案」，居家清潔、消毒一次完成；全球快遞愛鄰快送推出「長照送餐(老人送餐)服務」，讓長輩受到貼心照顧。

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台灣大車隊集團旗下推出「居家安心方案」及「長照送餐」貼心關懷。
台灣大車隊集團旗下推出「居家安心方案」及「長照送餐」貼心關懷。
台灣大車隊集團旗下的生活大管家為居家清潔服務媒合平台，可提供居家清潔、家電清潔、塵蟎清潔、空間消毒等服務；居家隔離及照護者愈來愈多，請人居家打掃清潔，管家與消費者近距離接觸有疑慮，因此，生活大管家首創「居家安心方案」，讓居家清潔及消毒可以一次完成，一方面可以讓消費者居住更安心，另一方面也保障管家生計及健康安全創雙贏。生活大管家結合居家清潔及消毒，依坪數大小消費者最低只需4小時的時間即可輕鬆入住，任務執行時採用安全、無毒、無臭不影響人體的消毒劑，保護家中孩童、老人及寵物安全；此外，執行人員皆受過完整訓練，同時施打三劑疫苗，保護消費者健康更安心。生活大管家「居家安心方案」推出超優惠價，消毒與清潔兩項服務結合，最低只要2,800元，就可享受全方位無死角的清消服務，讓消費者輕鬆負擔，超適合居家隔離、照護者出關後使用，一次將家裡消毒乾淨，讓所有家人擁有安心且乾淨的環境居住。全球快遞愛鄰快送則特別與銀色大門(老人送餐平台)攜手合作推出長照送餐服務，同時加強騎士對長輩的關懷訓練，希望在送餐之餘，可以與長輩寒暄交流，並且留意長輩當日健康狀況，若有緊急事件可自發性通報。透過騎士APP串接銀色大門「關懷功能」與「關懷日誌」系統選單，比如生活提醒「氣候、保暖、補充水份」等，跟長輩聊天，關心身體健康與生活狀況，也透過日誌欄位輸入，將關懷系統化、數據化，精準察覺長輩需求。

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